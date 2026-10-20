🚶 Menos pasos pero más rápidos, ¿eficaz o no?

Unos investigadores analizaron los desplazamientos diarios de 64 743 adultos de mediana edad procedentes del UK Biobank. Los participantes llevaban un sensor en la muñeca que permitía estimar sus pasos y su ritmo. Su edad media era de 61,5 años. Después, los científicos hicieron un seguimiento de las muertes durante varios años para buscar vínculos con estos hábitos de marcha.

Se estudiaron conjuntamente dos parámetros. El primero era simplemente el número de pasos diarios. El segundo medía el ritmo durante los 30 minutos más activos del día, sin que esos minutos fueran necesariamente consecutivos. Este método permite distinguir un día con muchos pasos tranquilos de otro más corto pero más dinámico.

Una persona caminando.

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Los resultados no muestran un único objetivo válido para todos. Entre las personas que daban menos de 5 000 pasos al día, un ritmo más rápido se asociaba con una menor mortalidad. Por ejemplo, alrededor de 80 pasos por minuto, el riesgo observado era inferior al del grupo de referencia, que caminaba poco y a un ritmo lento.

Otro resultado interesante: menos de 5 000 pasos dados a un ritmo bastante rápido se asociaban con una reducción del riesgo cercana a la observada entre 5 000 y 7 500 pasos recorridos más lentamente. En otras palabras, la cantidad y el ritmo parecen poder compensarse en parte. Esto puede ser importante para una persona que tiene poco tiempo o no puede caminar mucho.

No obstante, el número de pasos sigue siendo importante. En este estudio, el menor riesgo de muerte se asociaba con un intervalo de 7 500 a 10 000 pasos diarios. En cuanto al ritmo, los investigadores observaron los valores más favorables alrededor de 90 a 100 pasos por minuto durante los 30 minutos más activos.

Estas cifras no constituyen una prescripción individual. Un ritmo fácil para una persona entrenada puede exigir un esfuerzo importante a otra. En la práctica, una marcha rápida también se reconoce por la respiración: se vuelve más marcada, aunque todavía permite hablar mediante frases cortas.

Sobre todo, hay que ser prudente con el sentido del vínculo observado. El estudio es observacional: relaciona ciertos hábitos de marcha con una menor mortalidad, sin demostrar que sean directamente la causa. Los investigadores tuvieron en cuenta numerosos factores, pero el estado de salud, el estilo de vida u otras diferencias entre los participantes todavía pueden influir en los resultados.

Los autores quieren ahora que las recomendaciones basadas en los pasos tengan más en cuenta estas dos dimensiones. Para las personas que difícilmente pueden aumentar su número diario de pasos, el ritmo podría convertirse así en un indicador que se estudie en futuras recomendaciones e intervenciones de salud.