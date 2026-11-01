🌌 Dois objetos podem ter sobrevivido à morte da sua estrela

Ao redor de uma estrela morta, dois corpos rochosos ainda podem orbitar em meio aos detritos do seu antigo sistema planetário. Eles podem até ser fragmentos de planetas maiores.

Daqui a vários bilhões de anos, o Sol vai inchar e se transformar numa gigante vermelha. Depois, perderá as suas camadas exteriores e deixará para trás um núcleo muito denso, chamado anã branca. Os planetas mais próximos talvez não sobrevivam a essa transformação. Mas o que acontecerá com os corpos situados mais longe?

Representação artística da anã branca J1328−1450 cercada por detritos e dois anéis de gás separados.

Representação artística da anã branca J1328−1450 cercada por detritos e dois anéis de gás separados. Dois pequenos corpos rochosos poderiam explicar essa estrutura.
Ilustração: ESO/L. Calçada, CC BY 4.0.

Uma equipe de astrônomos descobriu um indício interessante ao redor de J1328−1450, uma anã branca originada de uma estrela que um dia foi semelhante ao Sol. Com o auxílio do Very Large Telescope, instalado no Chile, a equipe estudou a luz emitida pelos gases que orbitam essa estrela.

As medições revelaram uma organização incomum: o gás parece formar dois anéis concêntricos, separados por uma região quase sem gás.

Por que dois anéis em vez de apenas um? Os astrônomos consideram mais provável a ideia de que dois corpos sólidos estejam, cada um, num anel. Ao encontrar as poeiras que os cercam, eles poderiam produzir gás e contribuir para manter essa estrutura. A presença deles continua sendo uma hipótese: nenhum dos dois corpos foi observado diretamente.

Outra representação artística do disco de detritos que cerca a anã branca J1328−1450.

Outra representação artística do disco de detritos que cerca a anã branca J1328−1450. Os dois anéis e os pequenos corpos que poderiam circular neles não são diretamente visíveis pelos telescópios.
Ilustração: Fortuna and Gentile Fusillo, via ESO, CC BY 4.0.

Na realidade, o seu tamanho não é conhecido. Os pesquisadores calcularam os diâmetros máximos que esses corpos poderiam ter sem serem despedaçados pela atração da anã branca. Para o corpo do anel interior, esse limite varia de aproximadamente 45 a 172 quilômetros, dependendo da sua distância da estrela, supondo um corpo denso e sólido. Ele poderia ser muito menor. Para o corpo exterior, o limite poderia chegar a cerca de 3.500 quilômetros nas condições mais favoráveis, o equivalente ao tamanho da nossa Lua.

Essa diferença se deve à proximidade da estrela. A sua gravidade puxa com mais força o lado de um objeto voltado para ela do que o lado oposto. Essas forças podem acabar por despedaçá-lo. Mais perto da anã branca, portanto, um corpo grande tem dificuldade para resistir, enquanto um pequeno asteroide suficientemente sólido poderia permanecer inteiro.

A equipe também identificou no gás vários elementos, entre eles ferro, cálcio, oxigênio e magnésio. Eles também são encontrados nas rochas dos planetas do nosso Sistema Solar. Os dois anéis não têm a mesma composição, especialmente em relação ao magnésio. Os seus materiais poderiam provir de dois corpos diferentes ou de partes distintas de um mesmo planeta, como a sua crosta e o seu interior.

Esses resultados mostram como pode ser agitado o fim de um sistema planetário. Planetas podem ser destruídos e os seus restos formar anéis. Talvez seja uma visão muito distante do que aguarda o nosso próprio Sistema Solar.

Os pesquisadores querem agora entender melhor o que mantém esses anéis e verificar se os corpos rochosos são realmente responsáveis por eles.