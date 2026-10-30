✈️ Um drone elétrico teria atingido 777 km/h

Um drone totalmente elétrico teria atingido 777 km/h durante um teste na Alemanha, uma velocidade próxima à de um avião comercial.

Em 19 de outubro de 2026, a empresa alemã Quantum Systems testou um aparelho experimental batizado de Apex Recordhunter. Segundo seu diretor, Martin Karkour, o drone atingiu essa velocidade durante uma passagem em alta velocidade. Isso representa mais de 200 metros percorridos a cada segundo.

A Quantum Systems fez seu drone interceptor atingir uma velocidade de 777 km/h

O desempenho é impressionante, mas ainda não é um recorde mundial oficial. O número vem do próprio fabricante e ainda precisa ser confirmado nas condições necessárias para uma homologação. A empresa reconhece essa limitação e prepara novos testes.

Quando uma aeronave tenta estabelecer um recorde de velocidade, o vento pode favorecê-la em uma direção e desacelerá-la na outra. Por isso, as regras da Federação Aeronáutica Internacional exigem, para esse tipo de recorde, passagens nas duas direções. O resultado considerado deve levar essas medições em conta, em vez de uma única velocidade máxima.

O Apex Recordhunter não é um drone recreativo comum. É um protótipo projetado especialmente para explorar os limites do voo em alta velocidade com motores elétricos alimentados por uma bateria. Ele se apresenta como um pequeno aparelho de quatro hélices, sem piloto a bordo.

Atingir uma velocidade tão alta com uma bateria apresenta vários problemas. Quanto mais rápido um aparelho voa, mais o ar se opõe ao seu movimento. Os motores precisam então fornecer muita potência, o que sobrecarrega bastante os componentes elétricos. O aquecimento e a resistência do ar se tornam pontos importantes a serem monitorados.

O fabricante busca sobretudo tirar aprendizados desses testes para desenvolver drones mais rápidos. A Quantum Systems trabalha especialmente em aparelhos destinados a interceptar outros drones. O Recordhunter serve, portanto, como demonstrador tecnológico, e não como um modelo destinado a ser vendido exatamente como é.

A velocidade anunciada continua sendo notável para um aparelho movido a bateria. Mas, por enquanto, a conclusão é simples: a Quantum Systems afirma ter atingido 777 km/h em uma passagem. Ainda é preciso verificar o desempenho nas condições de um recorde homologado e observar o que essas experiências trarão para os futuros drones elétricos.