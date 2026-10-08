🌊 Rochas secas responsáveis pelos oceanos da Terra?

Rochas secas poderiam ter contribuído para formar os oceanos terrestres, sem fornecer elas próprias uma única gota de água.

Durante seu crescimento, a jovem Terra teria capturado inúmeros fragmentos de rocha, de alguns milímetros a alguns centímetros. Esses seixos atravessavam uma atmosfera muito quente, rica em hidrogênio. Ao descer, podiam derreter antes de alcançar a superfície.

Formação da Terra / @IPGP.

Os pesquisadores reproduziram essa situação em laboratório com rochas vulcânicas sem água. Eles as aqueceram a 1200 °C e 1300 °C, depois as expuseram a uma corrente de hidrogênio. O objetivo era verificar se esse encontro poderia criar água onde ela não existia inicialmente.

O resultado decorre de uma reação bastante simples. O hidrogênio captura o oxigênio contido no óxido de ferro da rocha fundida. Forma-se então ferro metálico, ao mesmo tempo que vapor de água. Essa transformação ocorreu em poucas horas nos experimentos.

Em outras palavras, parte da água não teria necessariamente de ter sido trazida já formada por materiais úmidos. Ela também poderia ter sido produzida no local, durante o crescimento do planeta. A atmosfera primordial, portanto, não seria apenas um cenário: participaria diretamente da química da jovem Terra.

Os autores estimam que esse mecanismo pode produzir quantidades de água correspondentes a oceanos. A experiência demonstra sobretudo que essa via química funciona nas condições simuladas.

O metal formado também transporta fósforo. Se depois descer em direção ao núcleo, ele retira esse elemento das rochas que formarão o manto. Esse comportamento pode ajudar a entender por que o manto terrestre contém relativamente pouco fósforo em comparação com o de Marte.

O mesmo processo poderia ocorrer em outros planetas rochosos de tamanho próximo ao da Terra, caso cresçam sob uma atmosfera rica em hidrogênio. Assim, eles poderiam produzir muito cedo grandes quantidades de água. A presença de água, contudo, não significa, por si só, que um planeta abrigue vida.

A experiência não acompanha nem a conservação desse vapor durante a evolução do planeta, nem sua condensação final em oceanos. Essas etapas ainda precisam ser testadas em modelos que descrevam toda a formação de um planeta.