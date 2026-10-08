🌊 ¿Rocas secas responsables de los océanos de la Tierra?

Las rocas secas podrían haber contribuido a fabricar los océanos terrestres, sin aportar por sí mismas ni una sola gota de agua.

Durante su crecimiento, la joven Tierra habría capturado innumerables fragmentos de roca, de unos pocos milímetros a unos pocos centímetros. Estos guijarros atravesaban una atmósfera muy caliente y rica en hidrógeno. Al descender, podían fundirse antes de alcanzar la superficie.

Formación de la Tierra / @IPGP.

Los investigadores reprodujeron esta situación en el laboratorio con rocas volcánicas sin agua. Las calentaron a 1200 °C y 1300 °C, y luego las expusieron a una corriente de hidrógeno. El objetivo era comprobar si este encuentro podía crear agua allí donde no la había al principio.

El resultado procede de una reacción bastante sencilla. El hidrógeno capta el oxígeno contenido en el óxido de hierro de la roca fundida. Entonces se forma hierro metálico, al mismo tiempo que vapor de agua. Esta transformación se produjo en unas pocas horas durante los experimentos.

En otras palabras, parte del agua no necesariamente tuvo que ser aportada ya formada por materiales húmedos. También pudo producirse in situ, durante el crecimiento del planeta. Por tanto, la atmósfera primitiva no sería solo un decorado: participaría directamente en la química de la joven Tierra.

Los autores estiman que este mecanismo puede producir cantidades de agua equivalentes a océanos. El experimento demuestra sobre todo que una vía química de este tipo funciona en las condiciones simuladas.

El metal formado también arrastra fósforo. Si después desciende hacia el núcleo, retira este elemento de las rocas que formarán el manto. Este comportamiento puede ayudar a comprender por qué el manto terrestre contiene relativamente poco fósforo en comparación con el de Marte.

El mismo proceso podría afectar a otros planetas rocosos de tamaño similar al de la Tierra, si crecen bajo una atmósfera rica en hidrógeno. Así podrían producir grandes cantidades de agua desde una etapa muy temprana. Sin embargo, la presencia de agua no significa por sí sola que un planeta albergue vida.

El experimento no analiza ni la conservación de este vapor durante la evolución del planeta ni su condensación final en océanos. Estas etapas todavía deben estudiarse mediante modelos que describan la formación completa de un planeta.