🌟 Esta estrela sobreviveu à supernova observada em 1181

A explosão observada no céu há mais de oito séculos provavelmente não conseguiu destruir completamente a estrela que a produziu.
Em 1181, astrônomos chineses e japoneses descreveram uma nova estrela visível por quase seis meses. Na realidade, tratava-se de uma supernova, mas seu remanescente permaneceu muito tempo sem ser encontrado. Uma nebulosa descoberta muito mais tarde, chamada Pa 30, está no local correto e apresenta uma idade compatível com esse evento histórico.
Pa 30 tem uma aparência incomum. Longos filamentos irradiam ao redor de seu centro, dando ao conjunto uma forma que lembra um dente-de-leão. No meio, ainda há um objeto estelar extremamente quente. Essa sobrevivente constitui uma pista importante: a explosão provavelmente não dispersou completamente a estrela original.
Para examinar esse cenário, os pesquisadores mapearam parte do remanescente em três dimensões. Eles utilizaram o Keck Cosmic Web Imager, instalado no observatório Keck, no Havaí. Esse instrumento mede a luz em cada ponto e permite deduzir a velocidade da matéria graças ao deslocamento de suas linhas espectrais.
Os filamentos se movem a aproximadamente 1.000 km/s. Sobretudo, seu movimento permanece próximo de uma expansão livre: eles parecem avançar desde a explosão sem terem sido fortemente desacelerados. Ao retrocederem suas trajetórias, os pesquisadores obtêm uma data compatível com o ano de 1181. Isso reforça fortemente a identificação de Pa 30 como remanescente da supernova histórica.
O mapa também revela uma grande cavidade no centro da estrutura filamentar. Os filamentos começam bruscamente a uma certa distância do centro, perto da borda de um anel já observado no infravermelho. A quantidade de matéria também não está distribuída de forma idêntica em todas as direções, um possível sinal de uma explosão assimétrica.
O evento provavelmente pertence a uma categoria rara chamada supernova do tipo Iax. Nesse cenário, uma anã branca sofre uma explosão termonuclear menos destrutiva que a de uma supernova clássica do tipo Ia. Parte do astro pode então sobreviver. É essa sobrevivente que às vezes chamamos de « estrela zumbi ».
Os registros históricos apontam no mesmo sentido. A supernova de 1181 era menos luminosa que as grandes explosões estelares normalmente visíveis a olho nu durante meses. Uma explosão termonuclear incompleta poderia explicar tanto essa baixa luminosidade quanto a presença atual de um remanescente estelar no centro.
Uma pergunta permanece: ninguém ainda sabe exatamente como os impressionantes filamentos de Pa 30 se formaram. Uma onda de choque retornando para o interior poderia ter comprimido matéria e produzido essas estruturas. Novas observações deverão determinar se esse mecanismo corresponde realmente à geometria observada.