A estimativa geralmente aceita para a idade do Universo é de 13,8 bilhões de anos. Ela se baseia, entre outras coisas, no estudo de uma luz muito antiga, emitida quando o Universo ainda era jovem.

No entanto, dois pesquisadores da Universidade de Ottawa defendem outro modelo: nosso Universo teria 26,7 bilhões de anos. A proposta deles continua muito distante do modelo adotado pela maioria dos especialistas.

Região da galáxia espiral barrada NGC 5068 observada pelo James Webb, com suas estrelas e nuvens de poeira.

Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI, equipe PHANGS, Janice Lee e Thomas Williams.

Por que considerar uma mudança tão grande? O telescópio espacial James Webb identificou galáxias já bem desenvolvidas em épocas muito remotas. Seu rápido crescimento levanta questões. Se o Universo tivesse tido mais tempo para fabricar suas primeiras estrelas, algumas dessas observações poderiam se tornar mais fáceis de explicar.

Para obter essa idade, Rajendra Gupta e Nikolaos Samaras usam um modelo no qual algumas leis físicas evoluiriam ao longo do tempo. Eles também consideram que a luz perca parte de sua energia durante sua imensa viagem: a hipótese da «luz cansada».

A proposta deles vai ainda mais longe. Hoje, os astrônomos recorrem à matéria escura para explicar, entre outras coisas, a velocidade das estrelas nas galáxias. Eles também usam a energia escura para descrever a aceleração da expansão do Universo. No modelo canadense, mudanças nas leis físicas poderiam produzir alguns desses efeitos sem esses dois componentes.

Os pesquisadores também estudaram as quantidades de hidrogênio e hélio formadas no início do Universo. Seus cálculos reproduzem as observações habituais, mas sob uma condição importante: algumas velocidades de reação e de transformação das partículas precisam evoluir da maneira prevista pelo modelo.

A equipe também comparou seus cálculos com o movimento das estrelas em 175 galáxias. Ela afirma conseguir reproduzir sua rotação sem acrescentar matéria escura.

Em outras palavras, vários testes apresentam resultados promissores para os autores, mas não são suficientes para reescrever a idade do Universo. O modelo habitual já explica um número muito grande de medições independentes. Além disso, os pesquisadores reconhecem que sua nova abordagem ainda exige verificações e desenvolvimentos.

Uma análise particularmente aguardada diz respeito à luz observável mais antiga, chamada fundo cósmico de micro-ondas. Ela contém vestígios precisos dos primeiros tempos do Universo e constitui um teste importante para qualquer nova teoria. Os autores mencionam resultados que ainda não foram publicados. Sua comparação detalhada com as observações permitirá avaliar melhor essa hipótese.