🌍 A Terra já estava pronta para a vida há 4,33 bilhões de anos

A jovem Terra teria passado por um período particularmente favorável à química que precedeu a vida há cerca de 4,33 bilhões de anos.

Naquela época, nosso planeta era muito diferente do atual. Ainda sofria numerosos impactos de asteroides e cometas. Os mais violentos podiam aquecer intensamente a superfície, vaporizar a água e destruir as moléculas frágeis já presentes.

Reconstrução artística de uma Terra muito jovem, no Hadeano, mostrando uma superfície ainda fortemente aquecida.

Crédito: Jeancarlosptino / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0.

Pesquisadores reconstruíram esse período com um modelo computacional tridimensional. A simulação abrange um bilhão de anos, entre 4,5 e 3,5 bilhões de anos antes da nossa era. Ela calcula, entre outros aspectos, como os impactos aqueciam a crosta terrestre e por quanto tempo esse calor persistia.

A equipe comparou então essas temperaturas com as que várias moléculas relacionadas à vida podem suportar. Entre elas está o RNA, uma molécula capaz de carregar informação genética. Uma hipótese propõe que, antes das primeiras células modernas, sistemas baseados em RNA tenham precedido o DNA e as proteínas atuais.

Segundo o modelo, os grandes impactos tornaram regularmente vastas regiões inóspitas até cerca de 4,4 bilhões de anos atrás. A situação mudou depois. As colisões se tornaram menos destrutivas, e áreas suficientemente frias puderam persistir perto da superfície. As moléculas necessárias para uma química prebiótica podiam então permanecer intactas por mais tempo.

Reconstrução artística da Terra primitiva submetida a impactos e a uma intensa atividade vulcânica.

Paradoxalmente, os impactos também podiam criar locais interessantes para essa química. A água que circula por rochas quentes produz sistemas hidrotermais. Eles reúnem água, calor e energia química. Por volta de 4,33 bilhões de anos atrás, esses ambientes teriam sido numerosos, em um momento em que o planeta já não era regularmente esterilizado por grandes colisões.

Os resultados dos pesquisadores indicam que, naquele momento, as condições físicas poderiam ter permitido que reações químicas relacionadas às origens da vida se mantivessem por longos períodos.

Esse período é anterior em mais de 100 milhões de anos às estimativas do surgimento do ancestral comum das formas de vida atuais. Temos, portanto, um cenário que deixa um intervalo significativo de boas condições químicas antes do surgimento da vida.

Os pesquisadores agora querem relacionar melhor esses modelos térmicos às possíveis reações químicas nos antigos sistemas hidrotermais.