🌍 A natureza poderia aquecer o planeta por si só, e não pouco

O aquecimento poderia desencadear por si só emissões naturais capazes de elevar ainda mais a temperatura global.

Para compreender esse mecanismo, é preciso observar o que acontece em certos ambientes quando o planeta aquece. O permafrost descongela, os incêndios queimam mais vegetação e as zonas úmidas produzem metano. Esses fenômenos liberam dióxido de carbono ou metano, dois gases que retêm calor na atmosfera.

Imagem: Jürgen Jester / Pixabay

O resultado forma um ciclo: as atividades humanas aquecem o clima, e esse aquecimento provoca novas emissões. Elas, por sua vez, intensificam o aumento das temperaturas. Uma equipe internacional procurou estimar o efeito acumulado de quatro grandes fontes: permafrost, incêndios, zonas úmidas e águas continentais, como os lagos.

Segundo seus cálculos, essas emissões provocadas pelo aquecimento poderiam aumentar em 20% a 30% o aumento das temperaturas esperado ao longo do século. Isso representaria cerca de 0,2 a 0,4 °C adicionais até 2100, dependendo da quantidade de gases de efeito estufa que a humanidade continuar emitindo.

Em um cenário no qual as emissões humanas diminuem fortemente, o efeito adicional chegaria a cerca de 0,2 °C em 2100. Em um cenário no qual elas permanecem mais elevadas, aproximar-se-ia de 0,4 °C. Os pesquisadores, contudo, indicam uma margem de incerteza de aproximadamente 0,2 °C em torno dessas estimativas.

O permafrost ajuda a entender por que o fenômeno pode durar. Esses solos congelados há muito tempo contêm matéria orgânica. Quando descongelam, micróbios podem decompô-la e liberar dióxido de carbono ou metano. Portanto, o processo não necessariamente para assim que as emissões humanas deixam de aumentar.

As zonas úmidas e os lagos também reagem à temperatura. Em certos ambientes pobres em oxigênio, os micróbios produzem mais metano quando as condições ficam mais quentes. Os incêndios constituem outra fonte: liberam rapidamente parte do carbono armazenado na vegetação e nos solos.

Esses fenômenos são conhecidos há muito tempo, mas seu efeito combinado ainda está ausente ou incompleto em muitas projeções climáticas.

Mesmo após o alcance de emissões humanas líquidas nulas, algumas dessas fontes naturais poderiam continuar atuando por décadas. Por isso, os autores pedem que elas sejam mais bem integradas aos futuros modelos climáticos e aos cálculos das quantidades de carbono que a humanidade ainda pode emitir para limitar o aumento das temperaturas.