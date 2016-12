Pas de solutions simples

Optimiser la taille des villes de demain

La ville du futur devrait viser une taille optimale pour assurer une meilleure utilisation de ses ressources plutôt qu'une vision de développement où tout converge vers le centre. Voilà l'une des pistes dégagées lors de deux discussions selon la formule du Café des sciences, qui se sont déroulées en France et au Québec sous le thème de l'dans lade demain.Chenel, Pascal Newby et Sergii Tutashkonko, tous trois étudiants en cotutelle de l'de Sherbrooke et de l'des nanotechnologies de Lyon, ont été appelés à piloter cet exercice qui a réuni deux panels de 11 participants, de chaque côté de l'Atlantique. La démarche fait l'd'une présentation au Congrès de l'Acfas, le 10 mai.Quel modèle privilégier pour ladu futur? Cette vaste question interpelle généralement les urbanistes. Ce sont toutefois des jeunes chercheurs issus d'autres filières du génie et des sciences qui ont voulu y répondre. Parmi les thèmes abordés: des enjeux de, decollectif et d'. Pour préparer les discussions, les organisateurs des cafés des sciences ont fait un survol de la littérature et ont cherché quelques exemples. Mais l'exercice visait à dégager une vision "libre et naïve", à travers le regard de chercheurs qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de ces questions, indique Pascal Newby,en génie, l'un des responsables duL'un des constats des organisateurs, c'est que pour pallier plusieurs problématiques, il n'existe pas de réponses simples. "Face aux problèmes de, on parle souvent de la nécessité d'améliorer le transport en commun, mais cette solution n'est pas universelle, explique Vanessa Chenel, doctorante en sciences cliniques à la Faculté deet des sciences de la. L'un des exemples présentés aux discussions était unjaponais qui devient tellement bondé qu'il est impossible d'y monter. On propose alors d'utiliser le vélo, mais encore là, les voies dedeviennent encombrées. Ces exemples montrent que les solutions simples et connues ont leurs limites et qu'il faut plutôt viser unede solutions complémentaires. C'est là que ça devient intéressant de réfléchir pour en trouver de nouvelles."L'exercice n'a pas la prétention d'accoucher d'un portrait de la ville idéale du futur. Cependant, les responsables du projet estiment avoir pu mettre enquelques pistes qui rallient plusieurs participants et qui ont permis de dégager plusieurs éléments caractéristiques d'une ville meilleure. Parmi ces éléments, il a été question d'une ville qui intègre le développement durable, qui est agréable à vivre, qui dispose de bons systèmes de transport en commun et où la circulation est plus facile."Une mesure particulièrement intéressante a été la question de prévoir le développement en considérant la taille optimale de la ville: au delà d'un certaind'habitants, ça ne devient plus vivable, et en revanche, s'il y a trop peu d'habitants, la ville devient moins", enchaîne Pascal Newby.La ville idéale pourrait donc avoir des caractéristiques à l'des métropoles d'aujourd'hui, avec leurs grands centres-villes vers lesquelsdes masses de population à des moments stratégiques, causant perte deet. Les participants ont évoqué des villes de taille restreinte, ou encore des villes qui comprendraient plusieurs petits centres afin de mieux répartir les activités commerciales et professionnelles sur le. On pourrait voir des quartiers autonomes qui deviendraient comme des villes à l'intérieur de la ville."Cette idée n'est pas totalement nouvelle, selon les sources consultées, mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'elle soit sortie de manière indépendante à partir des discussions, dit Vanessa Chenel. En parallèle, nous avons trouvé un modèle de développement urbain, en Corée, où l'on retrouve un projet de développement qui comprend unde petits villages autonomes et très fonctionnels."Ce projet de café des sciences a été commandé aux étudiantes et étudiants par les responsables de l'Institut des nanotechnologies de Lyon. L'objectif initial était de discuter des villes du futur en cherchant à se dégager deparadigme."Dès le départ on s'estcompte que la vision sans paradigmes, c'était impossible à la base! Qu'on le veuille ou non, les gens réfléchissent en fonction de ce qu'ils connaissent et utilisent déjà", dit Pascal Newby. D'ailleurs, les discussions tenues en France ont pris une teinte légèrementde celles organisées au Québec, selon les réalités locales. Les discussions sur les solutions concrètes étaient différentes dans le détail, mais globalement, les questions de développement durable et de transport ont abordé des problématiques et unede solutions semblables.Dans la présentation qu'ils préparent sur l'ensemble de la démarche, les responsables évoqueront qu'il n'existe pas une seule bonne direction pour prévoir la cité du futur. Il faudra assurément arrimer les solutions collectives aux besoins individuels, postulent-ils.