Lutte contre la chaleur en ville: la nature source d'inspiration



© Stéphane Masclaux - Adobe Stock

S'inspirer de la nature pour améliorer le confort des habitants de Grenoble en été tout en minimisant la consommation d'eau et d'énergie, tel est l'objectif du projet "Ville résiliente bio-inspirée" qui a vu leau sein du laboratoire d'innovation ouverte collaborative: Ideas Laboratory.Pour lutter contre les ilots deurbains, il y a plus écologique que la. La nature, où las'épanouit même dans des environnements hostiles et frugaux en ressources, nous en amène bien des preuves. Ainsi lerésiliente bio-inspirée" vise à développer des solutions innovantes s'inspirant des objets biologiques (bio-mimétisme). L'objectif dans ce cas était de proposer des concepts inspirés de la nature pour apporter de la fraîcheur (sources multiples:, courant d', ombrage,, etc), avec une consommation d'et d'la plus réduite possible.Unréunissant des experts CEA Tech et notamment de l'INES, des partenaires industriels (Bouygues, Suez, Maif...), des académiques et des étudiants en(ENSAG), a permis d'imaginer 11 concepts innovants issus de l'des capacités d'adaptation de 42 objets biologiques naturels. Parmi eux, citons le Cool Hug, unsensoriel qui refroidit par leet l'air ambiant par ventilation, ou encore Palmvent, un rideau design en forme de feuilles de palmier qui fait de l'et rafraîchit l'air par ventilation et évaporation.La suite du projet va consister à analyser la faisabilité technique de ces premiers concepts, puis à définir un modèle économique pour chacun d'eux, afin de ne garder que les plus pertinents. Cette approche d'innovation, qui part des usages et des besoins des citoyens et non des technologies, s'inscrit parfaitement dans la démarche mise en avant dans le cadre de Y.SPOT.