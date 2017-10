La nature ondulatoire de la chaleur modifie sa propagation

vitesse (On distingue :)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent : Quelle chaleur !)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)



© LIMMS

Images en microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La microscopie permet de rendre visible des éléments invisibles à...) thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid,...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est celle de l’objet complètement...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le canal ..). Par assimilation, des...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance spéculative, souvent basée sur l’observation ou...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des mammifères qui...)

énergie électrique (Un apport d'énergie électrique à un système électrotechnique est nécessaire pour qu'il effectue un travail : déplacer une charge, fournir de la lumière, calculer. Ce travail est proportionnel à la quantité d'électricité.)

Référence publication:

tuning (Le terme tuning se rapporte à la personnalisation d'un véhicule routier (automobile, motocyclette, camionnette) de série. Il se caractérise en général, par l'installation d'accessoires intérieurs et extérieurs, de pièces mécaniques ou...)

Maire (Le maire représente l'autorité municipale. Dans de nombreux cas, il est le détenteur du pouvoir exécutif au niveau d'une ville ou communal en France et au...)

Contact chercheur:

Tout comme la lumière et le son, la chaleur possède une nature ondulatoire, dont l'influence réelle reste pourtant mal connue. Des chercheurs de l'unité mixte internationale LIMMS et de l'université de Tokyo ont pour la première fois utilisé sa nature ondulatoire pour modifier lade propagation de la. Ils ont pour cela employé des membranes deperforées de différentes manières, soumises à de très basses températures. Ces travaux sont publiés dansÀ l'échelle du nanomètre, la chaleur est représentée par les vibrations des. Ces excitations collectives, appelées phonons, forment des paquets d'modélisés comme des quasi-particules. Ils se propagent en ligne droite sur de petites distances, puis se diffusent lorsqu'ils rencontrent un obstacle. Leurde cohérence, soit la distance sur laquelle l'reste cohérente, est si faible que le comportement ondulatoire des phonons n'avait jamais eu d'effet observé sur lede la chaleur àambiante. Des chercheurs du Laboratory for integrated micro mechatronics systems ( LIMMS ) et de l'de Tokyo viennent cependant de démontrer que ces ondes ont bien un impact.Ils se sont servis de membranes de silicium de 145 nanomètres d'épaisseur, perforées de réseaux de trous. Si les trous sont bien réguliers et alignés, des interférences doivent enapparaître et ralentir la propagation de la chaleur. Les chercheurs ont refroidi le système en dessous de 10 kelvins, ce qui allonge la distance de cohérence des phonons et augmente leur longueur d'onde pour mieux interférer avec lede trous. Cela atténue les phénomènes capables de perturber l'expérience. Les scientifiques ont alors constaté qu'effectivement, la chaleur se propageait plus rapidement audes réseaux désordonnés, avec une différence de vitesse qui atteint jusqu'à 20 % à 4 kelvins. Les interférences, et donc la nature ondulatoire des phonons, ont bien un impact fort sur le transport thermique. Ces travaux pourraient trouver des applications en nanotechnologies et en microélectronique: le manque de dissipation de la chaleur est en effet un obstacle majeur à la miniaturisation, tandis que sa conversion enpermettrait d'alimenter de nombreux composants.Heat conductionby wave nature of phonons.J., R. Anufriev, R. Yanagisawa, A. Ramiere, S. Volz, M. NomurScience Advances. 3, e1700027 (2017).Jérémie Maire - LIMMS