Fusion: simulation "haute fidélité" d'instabilités périphériques de plasma



National Fusion Research Institute Korea

Pour la première fois, des simulations effectuées avec le code Jorek de l' IRFM ont reproduit fidèlement des instabilités périphériques du plasma de fusion, observées dans le tokamak coréen Kstar. Ces instabilités tendent à provoquer des pertes de confinement en bord deet desdequi pourraient conduire à l'endommagement de certains composants dans Iter.Le plasma ded'Iter fonctionnera selon un mode de "confinement élevé" (mode H), caractérisé par un très fort gradient deen. Des instabilités dites de ballonnement pourront se produire, conduisant à l'expulsion deet de particules hors de la zone de confinement du plasma.Des mesures très précises de ces "modes localisés de bord" (ELM, Edge Localized Modes) ont pu été réalisés dans le tokamak coréen Kstar. Les physiciens ont eu la surprise d'observer des modes toroïdaux associés à des structures tournantes pendant quelques millisecondes avant l'éjection de chaleur et de particules.Pour décrire les ELM, l'RFM a développé, en collaboration avec d'autres laboratoires français et européens, le code Jorek denon linéaire et y a intégré les paramètres plasma et lade Kstar. Les chercheurs ont ainsi pu identifier les modes toroïdaux les plus instables et décrire laet la direction de la rotation du mode, en parfait accord avec les résultats expérimentaux de Kstar.