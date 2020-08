Des fenêtres remplies d'eau pour économiser l'énergie

Des chercheurs allemands proposent une nouvelle technologie pour améliorer les économies d'énergie dans les résidences et les bureaux: des fenêtres remplies d'eau En général, les fenêtres à triple vitrage contiennent un espace rempli d', unrare, qui permet de limiter les transferts de. Or, dans une étude publiée dans la revue Energy and Buildings , des scientifiques ont tenté de remplacer ce gaz par de l'Grâce à un circuit fermé, l'eau est pompée entre deux épaisseurs de vitre. Elle est alors chauffée par leet lorsqu'elle quitte la, elle peut être utilisée comme source d'eau chaude ou comme. Selon les chercheurs, le mouvement de l'eau pendant le processus serait assez lent pour que les fenêtres conservent leurL'étude indique que les bâtiments avec de telles fenêtres utilisent de 54 à 72 % moins d'que ceux avec des fenêtres à double vitrage et 34 à 61 % moins que ceux avec un triple vitrage. Le fait que ces nouvelles fenêtres ne font pas que capturer la chaleur, mais permettent aussi de l'utiliser, expliquerait cette économie d'énergie.