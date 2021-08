500 000 nouveaux astéroïdes repérés d'un seul coup



Image: Capture d' écran (Un moniteur est un périphérique de sortie usuel d'un ordinateur. C'est l'écran où s'affichent...) NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

massif (Le mot massif peut être employé comme :)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

déplacement ( En géométrie, un déplacement est une similitude qui conserve les distances et les angles...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou...)

base de données (En informatique, une base de données (Abr. : « BD » ou...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Un demi-million de nouveaux astéroïdes d'un seul coup. Et ce n'est pas parce que des astronomes ont soudain bénéficié d'un télescope plus puissant: ils ont simplement fouillé dans une base de données.Plus spécifiquement, Alexey Sergeyev et Benoit Carry, de l'Côte d'Azur en France, ont analysé des images du Sloan Digital Sky Survey (SDSS), prises entre 1998 et 2009. Le SDSS est un effortde catalogage 3D des étoiles dans une grande portion dude l'hémisphère, et un effort qui est toujours en cours.Il a résulté de leur "fouille" 506 200 "nouveaux objets" (et un autre demi-million d'objets déjà connus) qui ne pouvaient pas être des étoiles à cause de leurdans le ciel. Une estimation de leuret de leur brillance permet de déduire que la majorité seraient des astéroïdes; les autres, des comètes.Le travail du duo ne devait durer que quelques semaines, expliquent-ils au: lades différentes recherches du même genre, dans le, suggérait qu'ils trouveraient quelques dizaines de milliers d'astéroïdes. Il aura finalement fallu un an. Et le fait d'en avoir trouvé autant à partir de cetlaisse croire qu'un travail plus en profondeur avec le reste de ladu SDSS ou avec d'autres télescopes, permettrait d'en trouver quelques millions de plus.