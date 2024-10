725 mètres de hauteur: découvrez Burj Azizi, le futur gratte-ciel de Dubaï

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le futur gratte-ciel Burj Azizi



Dubaï est sur le point de frapper fort. Un nouveau géant est en préparation, et son arrivée promet de bouleverser l'horizon. Ce n'est pas qu'une question de grandeur, mais aussi d'ambition architecturale.Le Burj Khalifa (également à Dubaï) avec ses 828 mètres, trône toujours en tête des gratte-ciels les plus hauts du monde. Pour l'heure, laplace est occupée par la tour Merdeka 118 en Malaisie, qui culmine à 678,9 mètres. Mais la Burj Azizi, avec ses 725 mètres de, viendra bientôt la détrôner.Depuis plus de quinze ans, le Burj Khalifa, un mastodonte de 828 mètres, règne sur Dubaï et sur le monde. Cependant, le Burj Azizi, en hommage à son promoteur, Azizi Developments, vise la deuxième place, un exploit attendu pour 2028.La construction a débuté en janvier 2024, mais le secret a bien été gardé jusqu'à septembre. Ce n'est que récemment que les détails ont été confirmés, après validation des autorités locales. Un projet à 1,4 milliard d'euros, avec des ambitions bien au-delà des records de hauteur.Le projet vise à redessiner l'avenue Sheikh Zayed, l'artère principale de la ville. La Burj Azizi, avec ses 131 étages, proposera unsept étoiles, des résidences de luxe et des commerces verticaux. Tout sera pensé pour le confort ultime.De nombreux records sont prévus pour ce gratte-ciel. Il abritera la terrasse d'observation la plus haute du monde, ainsi que le restaurant et la discothèque les plus élevés, promettant une expérience inégalée.L'ensemble de ces installations témoigne de la volonté de Dubaï de repousser les limites du possible, non seulement en termes d'architecture, mais aussi d'expériences sociales et culturelles, redéfinissant ce que peut offrir un gratte-ciel au XXIeDubaï pourrait bien monopoliser les deux premières places des gratte-ciels les plus hauts du monde. Toutefois, un autre concurrent reste en lice: la Jeddah Tower en Arabie saoudite, dont la construction a repris en 2023, pourrait atteindre les 1 000 mètres.Avec ces projets, Dubaï confirme sa place parmi les pionniers de l'architecture moderne. La course vers les hauteurs n'a jamais été aussi intense, et elle semble loin d'être terminée.