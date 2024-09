Construction du plus haut gratte-ciel en bois au monde

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Un gratte-ciel en bois ? Ce n'est pas une blague. À Milwaukee, une nouvelle ambition architecturale s'apprête à repousser les limites de l'ingénierie moderne.La ville du Wisconsin se prépare à élever le plus haut gratte-ciel en bois au monde. Un projet de 55 étages qui pourrait bien redéfinir la construction urbaine.Le projet est dirigé par Michael Green Architecture (MGA), une firme reconnue pour son expertise en construction bois de grande envergure. Cette tour, prévue pour culminer à 183 mètres, marquera une avancée spectaculaire dans l'du boisdans les constructions de grandeLe bois massif, choisi pour ses vertus écologiques et esthétiques, est au cœur de cette démarche innovante. L'utilisation de matériaux comme le bois lamellé-collé (glulam) et le bois lamellé-croisé (CLT) assure une résistance accrue aux incendies, un enjeu majeur pour un gratte-ciel.Le bois utilisé ne se consume pas comme du bois traditionnel. Lorsqu'il est exposé aux flammes, il forme une couche carbonisée protectrice qui ralentit la propagation du feu. Une technique qui a déjà fait ses preuves sur des constructions moins ambitieuses.Cependant, ce projet ne se limitera pas au bois. Pour garantir une stabilité optimale, le recours à des renforts en béton est envisagé, surtout à une telle hauteur. Une approche hybride qui combine tradition et innovation.Ce gratte-ciel s'inscrit dans une vision plus large de l'architecture durable, visant à réduire l'empreinte carbone. En effet, le bois massif est bien plus léger et écologique que le béton ou l'acier,en permettant une construction plus rapide.Milwaukee souhaite ainsi s'imposer comme une pionnière dans l'architecture verte. Ce projet ambitieux pourrait bien inspirer d'autres villes à travers le monde à revoir leur façon de construire.L'enjeu est de taille: prouver que les gratte-ciels en bois ne sont pas seulement une tendance éphémère, mais une solution viable et durable pour l'avenir urbain.