Moins de frictions, moins d'usure

Un additif pour lubrifiants réduit la consommation de carburant



Le projet NANOL4TP a développé un additif pour lubrifiants moteur qui réduit la consommation de carburant et protège contre l'usure.L'huile lubrifiante comprend une huile de base et und'additifs pour améliorer ses performances. La demande d'additifs pour lubrifiants haute performance est motivée par les nouvelles réglementations qui visent à promouvoir un meilleur rendement énergétique, uneet une sécurité améliorées et un impact réduit sur l'Le2020 NANOL4TP financé par l'UE a travaillé avec la PME Ab Nanol Technologies Oy pour réduire la consommation del'entretien des moteurs et les effets environnementaux des. "La société a développé et breveté l'additif lubrifiant anti-usure haute performance Nanol qui réduit la consommation de carburant et d'en prolongeant la durée dedes composants clés duet de la machine" a déclaré le coordinateur du projet Johan von Knorring.Un additif à double fonction contient un modificateur deet un modificateur anti-usure, répondant aux exigences d'efficacité sur le plan réglementaire et opérationnel. En plus d'améliorer les performances des moteurs, Nanol est également hautement compatible avec différents moteurs et huiles, et la société a testé ses performances de manière approfondie – moteurs de véhicules routiers, de locomotives et de véhicules marins ainsi que d'autres composants.L'additif audéveloppé par NANOL4TP est une micelle (agrégation de molécules de surfactant) générée in situ, par réaction entre des alcoolates métalliques et stabilisée par une couche de surfactant (oléate de cuivre). "La couche créée au niveau des surfaces de friction réduit les frottements, prévient l'usure et atténue la fragilisation par l'. De plus, ces effets ont été démontrés dans de nombreux tests de laboratoire", explique M. von Knorring.Les partenaires du projet visaient à améliorer la compréhension du marché et à évaluer la faisabilité technique de Nanol enuneclaire. Selon M. von Knorring: "À la suite de discussions avec des clients , des partenaires et des instituts depotentiels, notre compréhension de la faisabilité commerciale et technique et des performances de Nanol a augmenté."NANOL4TP a créé un plancomplet axé sur le secteur des transports, le développement des applications, les consommateurs et les marchés. "Nous avons identifié des moyens d'optimiser davantage laet les ingrédients utilisés. En outre, des tests en laboratoire et àont confirmé les propriétés techniques et le potentiel commercial", commente M. von Knorring.Les navires consomment environ 15 % du carburant des transports dans le, tandis que les nouvelles exigences de l'maritime internationale accroissent laende réduire les émissions. Les chercheurs ont donc testé Nanol pendant 180 000sur des moteurs de véhicules marins, les clients indiquant des économies de carburant constantes.L'équipe a constaté que l'ajout de Nanol pour réduire les frottements réduisait l'usure des composants de la machine. "Cela prolongera la durée de vie des composants, augmentera les cycles de maintenance et d'entretien, réduira les coûts de maintenance, réduira l'utilisation de matières premières et réduira les émissions", observe M. von Knorring.En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, trois des demandes de brevet en instance ont déjà été accordées, d'après M. von Knorring. "Nous pensons que notre additif pour lubrifiant breveté Nanol deviendra une technologie clé sur le marché mondial des lubrifiants, évalué de 70 à 90 milliards d'euros", conclut-il.Pour plus d'information voir: