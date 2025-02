D'importantes réserves de ce carburant propre se cacheraient sous nos montagnes ⛰️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Une usine d'extraction d'hydrogène hypothétique dans une chaine montagneuse

Le processus de formation de l'hydrogène naturel



Modélisation:

(A) Après 5 millions d'années de rifting.

(B) Fin de la simulation (t = 54,5 millions d'années).

(C) Analyse de la serpentinisation et de la génération d'H₂ dans les rifts et orogenèses inversées. La serpentinisation est visualisée entre 200° et 350°C, où elle est efficace le long des grandes failles actives.

Un potentiel énergétique considérable

L'hydrogène, élément le plus abondant de l'Univers, est souvent présenté comme le vecteur énergétique du futur. Sa combustion ne libère que de l'eau, ce qui en fait une alternative séduisante aux énergies fossiles, responsables des émissions de gaz àet du changement climatique. Cependant, la production d'reste un enjeu. La plupart des méthodes actuelles sont coûteuses et/ou dépendent encore des énergies fossiles.Une nouvelle étude prometteuse révèle que d'importantes réserves d'hydrogène naturel pourraient se cacher dans les chaînes de montagnes, ouvrant la voie à une source d'énergie propre et abondante, porteuse d'espoir pour les générations futures.L'hydrogène naturel se forme principalement grâce à un processus géologique appelé "serpentinisation". Ce phénomène se produit lorsque des roches du manteau terrestre, riches en fer et appelées péridotites, entrent en contact avec de l'eau. Cetteengendre la formation de serpentine, un, et libère de l'hydrogène gazeux. Ce processus peut se produire dans différents contextes géologiques, mais les chaînes de montagnes offrent des conditions particulièrement favorables.En effet, les montagnes sont nées de la collision de plaques tectoniques. Il s'agit de zones dynamiques où les roches du manteau sont remontées près de la surface. Les mouvements tectoniques, en comprimant et en soulevant les terrains, permettent aux péridotites de se rapprocher de la surface, où elles peuvent interagir avec l'eau. De plus, les nombreuses failles et fractures présentes dans les montagnes favorisent la circulation de l'eau, essentielle au processus de serpentinisation. Ces caractéristiques font des chaînes de montagnes des lieux privilégiés pour la formation d'hydrogène naturel.Il est important de distinguer l'hydrogène naturel, parfois appelé "hydrogène blanc", des autres types d'hydrogène. L'hydrogène gris est produit à partir de combustibles fossiles (sa production génère donc des émissions de gaz à effet de serre). L'hydrogène vert quant à lui, est produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui en fait une source d'énergie propre. L'hydrogène naturel, s'il est exploité de manière durable, pourrait constituer une alternative intéressante aux énergies fossiles, tout en étant moins coûteux et moins polluant que l'hydrogène vert.Les chaînes de montagnes, avec leurs importantes quantités de roches du manteau, suggèrent un potentiel considérable de production d'hydrogène naturel. Ces réserves, potentiellement importantes, pourraient être plus facilement accessibles que celles situées dans les bassins océaniques, où l'extraction est plus complexe et coûteuse. Cependant, il est important de noter que l'évaluation précise de ces réserves et leur potentiel réel nécessitent davantage de recherches et d'explorations.Plusieurs projets d'exploration sont déjà en cours dans des chaînes de montagnes comme les Pyrénées, les Alpes ou les Balkans, où des indices de production d'hydrogène naturel ont été détectés. Ces projets visent à identifier et à caractériser les gisements potentiels, ainsi qu'à développer des techniques d'extraction efficaces et respectueuses de l'environnement. La découverte de gisements exploitables pourrait marquer une étape majeure vers une transition énergétique durable, en offrant une source d'énergie propre et abondante.Bien que prometteuse, l'exploitation de l'hydrogène naturel présente encore des épreuves à relever. Il est nécessaire de développer des techniques d'exploration efficaces pour localiser les gisements, souvent situés à de grandes profondeurs et dans des environnements géologiques complexes. De plus, les méthodes d'extraction doivent être optimisées pour garantir une production rentable et durable, tout en minimisant l'impact environnemental.Enfin, la commercialisation de l'hydrogène naturel nécessitera la mise en place d'infrastructures de stockage et de transport adaptées. Malgré ces obstacles, le potentiel de cette ressource énergétique propre et abondante justifie les efforts de recherche et de développement en cours.