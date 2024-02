Admirez la "Pleine Lune de Neige" ce weekend, la plus petite pleine Lune de 2024

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Ce week-end, le ciel nocturne s'illuminera d'un spectacle céleste particulier avec l'apparition de la pleine lune de février, surnommée la "Lune de Neige". Contrairement aux attentes d'une énorme sphère lumineuse, cette pleine lune sera la plus petite de l'2024, un phénomènede laorbitale. En effet, notreatteindra sa plénitude alors qu'il se trouve proche de son, lele plus éloigné de lasur sonlégèrement elliptique.Ce phénomène est l'exact opposé d'une super-Lune. Malgré sa taille réduite, la Lune depromet un spectacle impressionnant, teinté d'une riche palette de couleurs au crépuscule du samedi 24 février. Elle marquera également le début du Festival des Lanternes, une composante importante des célébrations du, connu sous les noms de Shang Yuan ou Yuan Xiao Jie.Après la Lune de Neige, le prochain rendez-vous lunaire sera avec la "Lune des Vers" le 25 mars. Ce phénomène préfigure unepénombrale légère, annonçant une éclipse solaire totale deux semaines plus tard, le 8 avril, qui traversera l'du Nord, promettant un spectacle époustouflant pour ceux situés sur son chemin.