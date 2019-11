Alto: des faisceaux plus intenses avec trois fois moins d'uranium

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner...)

ionisation (L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou ajouter des charges à un atome ou une molécule. L'atome - ou la molécule - en perdant ou en gagnant des charges n'est...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

uranium (L'uranium est un élément chimique de symbole U et de numéro atomique 92. C'est un élément naturel assez fréquent : plus abondant que l'argent, autant que le molybdène ou...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)



Production de césium obtenue avec une cible courte durant la campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La campagne est...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

vie (La vie est le nom donné :)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps. La seconde d'arc...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état...)

En perfectionnant le dispositif de production d'ions radioactifs à partir d'une cible d'uranium, les équipes d'Alto ont réussi le petit exploit de diviser par trois la quantité d'uranium nécessaire tout en récupérant au final plus d'ions à analyser. Une prouesse qui repose sur un concept simple: réduire au maximum le trajet desentre leur sortie de cible et leurLe développement de faisceaux radioactifs riches en neutrons pour l'étude de la structure des noyaux exotiques est au coeur du programme dede l'installation Alta. Dans cettedes ions sont produits à partir de cibles d'et séparés par la technique Isol (séparation isotopique en ligne). Depuis de nombreuses années, les différentes installations utilisant cette technique se sont attachées à développer des faisceaux primaires les plus intenses possibles en augmentant lede noyaux présents dans les cibles. Cette approche génère de lourdes contraintes sur les ensembles cible-source comme l'augmentation de la taille de la cible ou la dissipation de ladu faisceau primaire déposée dans la cible etc...Une approche alternative est l'optimisation des paramètres existants et notamment l'optimisation du rapport du nombre de noyaux d'uranium utilisés sur le nombre de fissions produites. C'est le choix que nous avons fait sur l'installation Alto.Pour cela nous avons divisé par trois lad'uranium utilisée dans nos cibles afin de concevoir des cibles dites "courtes" et confinées sous la source. Ceci permet aux produits de fissions àdecourt d'avoir un trajet réduit jusqu'à la source d'ionisation et de gagner jusqu'à un facteur 8 dans l'intensité des faisceaux exotiques.Lors de la dernière campagne d'ions radioactifs à Alto nous avons effectué des mesures de production sur les noyaux de césium de masses 139 à 148 obtenus avec une cible "courte". Cette approche nous a permis de gagner un facteur compris entre 5 et 8 pour les noyaux de période inférieure à 1par rapport aux résultats obtenus avec une cible "longue".L'autre avantage de cette approche est de diminuer drastiquement la quantité de déchets radioactifs générés durant les expériences en ligne. Nous avons ainsi économisé 70% depar rapport aux cibles longues.