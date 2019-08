Anatomie d'une mouette cosmique

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant...)

oiseau (Un oiseau (ou classe des Aves) est un animal tétrapode appartenant à l'embranchement des vertébrés. S'il existe près de 10 000 espèces d'oiseaux, très différentes tant...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

lumière visible (La lumière visible, appelée aussi spectre visible ou spectre optique est la partie du spectre électromagnétique qui est visible pour l'œil humain.)

mouette (Mouette [mwεt] est un nom vernaculaire ambigu en français. On nomme mouettes les oiseaux de plusieurs genres de la sous-famille des Larinae et de la...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la...)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la hauteur perçue est haute et inversement....)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

bel (Nommé en l’honneur de l'inventeur Alexandre Graham Bell, le bel est unité de mesure logarithmique du rapport entre deux puissances, connue...)

nébuleuse (Une nébuleuse (du latin nebula, « nuage ») désigne, en astronomie, un objet céleste d’aspect diffus composé de gaz raréfié et/ou de...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière occupe de l'espace et...)

nuage (Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en suspension dans l’atmosphère. L’aspect d'un nuage dépend de la lumière qu’il reçoit, de la nature, de la...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

massive (Le mot massif peut être employé comme :)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la...)

centimètre (Un centimètre (symbole cm) vaut 10-2 = 0,01 mètre.)

cube (En géométrie euclidienne, un cube est un prisme dont toutes les faces sont carrées. Les cubes figurent parmi les solides les plus remarquables de l'espace. C'est un des cinq solides de Platon, le seul ayant exactement 6 faces, 12...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes....)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle exprime la grandeur qu'auraient chacun des membres de l'ensemble s'ils étaient tous identiques sans...)

atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une...)

frontière (Une frontière est une ligne imaginaire séparant deux territoires, en particulier deux États souverains. Le rôle que joue une frontière peut fortement varier suivant les régions et les époques. Entre les...)

Voie Lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois simplement « la Galaxie », avec une majuscule) est le...)

galaxies (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite de deux autres Galaxie, cette fois au singulier.)

spirales ((voir page de discussion))

addition (L'addition est une opération élémentaire, permettant notamment de décrire la réunion de quantités ou l'adjonction de grandeurs extensives de...)

astronome (Un astronome est un scientifique spécialisé dans l'étude de l'astronomie.)

Colorée et vaporeuse, cette collection d'objets fascinants est connue sous le nom de nébuleuse de la Mouette, nommée pour sa ressemblance à une mouette volante. Composée de poussière, d'hydrogène, d'hélium et de traces d'éléments plus lourds, cette région est le berceau chaud et énergétique de nouvelles étoiles. Les détails remarquables capturés ici par lede sondages du VLT (VST) de l'ESO, révèlent les objets astronomiques individuels qui composent l'céleste, ainsi que les éléments plus fins qui s'y trouvent. Le VST est l'un des plus grands télescopes de sondages auobservant leenLes principaux composants de lasont trois grands nuages de, le plus caractéristique étant Sharpless 2-296,ainsi les "ailes". S'étendant sur environ une centaine d'années-lumière d'un bout d'aile à l'autre, Sh2-296 affiche desincandescents et des bandes de poussière sombre qui se tissent parmi des étoiles brillantes. C'est ici unexemple deà émission, en l'occurrence une région HII, indiquant la formation active de nouvelles étoiles, que l'on peut voir saupoudrant cette image.Ce sont les radiations émanant de ces jeunes étoiles qui donnent aux nuages leurs couleurs fantastiques et les rend si accrocheurs, en ionisant le gaz environnant et en le faisant briller. Ceest également le principal facteur qui détermine la forme des nuages, en exerçant unesur laenvironnante et en la sculptant selon les morphologies fantaisistes que nous voyons. Comme chaque nébuleuse a une distribution unique d'étoiles et peut, comme celle-ci, être composée de plusieurs nuages, elles se présentent sous diverses formes, faisant appel à l'imagination des astronomes et évoquant des comparaisons avec des animaux ou des objets familiers.Cette diversité de formes est illustrée par le contraste entre Sh2-296 et Sh2-292. Cette dernière, visible ici juste en dessous des "ailes", est unplus compact qui forme la "tête" de la mouette. Son principal élément est unegigantesque, extrêmement lumineuse appelée HD 53367, 20 fois plusque le, ici visible comme "l'oeil" perçant de la mouette. Sh2-292 est à la fois une nébuleuse à émission et une nébuleuse à réflexion; une grande partie de saest émise par le gaz ionisé qui entoure ses étoiles naissantes, mais unenon négligeable est également réfléchie par des étoiles extérieures.Les bandes sombres qui interrompent l'homogénéité des nuages et leur donnent de la texture sont des bandes de poussière, des canaux de matière beaucoup plus denses qui cachent une partie du gaz lumineux se trouvant derrière eux. Les nébuleuses comme celle-ci ont des densités de quelques centaines d'atomes par, beaucoup moins que les meilleurs vides artificiels sur. Néanmoins, les nébuleuses sont encore beaucoup plus denses que le gaz à l'extérieur dont laest d'environ 1par centimètre cube.La Mouette se situe le long de laentre les constellations de Canis Major (Le Grand Chien) et de Monoceros (La Licorne), à une distance d'environ 3 700 années-lumière dans un bras de la. Lespeuvent contenir des milliers de ces nuages, presque tous concentrés le long de leurs bras spiraux.Plusieurs nuages plus petits font également partie de la nébuleuse de la Mouette, y compris Sh2-297, qui est une petitenoueuse à l'extrémité de "l'aile" supérieure de la mouette, Sh2-292 et Sh2-295. Ces objets sont tous inclus dans le catalogue Sharpless, une liste de plus de 300 nuages de gaz incandescents compilés par l'américain Stewart Sharpless.Cette image a été prise à l'aide du VLT Survey Telescope (VST), l'un des plus grands télescopes au monde qui observe le ciel en lumière visible. Le VST est conçu pour photographier rapidement et en profondeur de grandes zones du ciel.