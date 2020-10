Un arrangement stellaire inattendu



Image: Représentation d'artiste du système GW Orionis. Calcada et al., Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens...)

radiotélescope (Un radiotélescope est un télescope spécifique utilisé en radioastronomie pour capter les ondes radioélectriques émises par les astres. Ces ondes radio, bien que plus ou moins prédites par...)

paire (On dit qu'un ensemble E est une paire lorsqu'il est formé de deux éléments distincts a et b, et il s'écrit alors :)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet — discus en latin.)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet pendant une durée variable selon le "Diplôme...)

séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque chose ou son résultat. Plus particulièrement il est employé dans plusieurs domaines :)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Un arrangement stellaire inattendu a été observé dans la constellation d'Orion. Composé de trois étoiles encerclées par des anneaux, il s'agit de l'un des systèmes les plus complexes connus.Grâce auALMA du Chili, deux équipes distinctes ont publié une description de cette structure inhabituelle. Elle est composée d'uned'étoiles qui tournent l'unede l'autre, et d'une troisième quiautour du duo. Lede poussière et dequi complète leest brisé en trois anneaux. Comme si ça n'était déjà pas assez compliqué, celui de l'intérieur a un alignement différent du reste du système et celui du milieu est tordu.Si les deux équipes s'entendent sur l'apparence du système, ce qui explique sa formation demeure nébuleux, rapporte Science News . Selon la première équipe , l'apparition d'une nouvelleà l'intérieur du disque aurait provoqué son éclatement et modifié l'alignement de l'anneauLa deuxième équipe croit toutefois que cette planète hypothétique n'est pas nécessaire et que le mouvement des trois étoiles aurait été suffisant pour créer de forts effets gravitationnels et mener à ladu disque. Il faudra attendre de nouvelles images pour déterminer si la planète mystérieuse existe ou si d'autres éléments de réponse peuvent surgir.