Astéroïdes et comètes nous racontent l'histoire du Système solaire

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

Système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes ou objets définis gravitant autour de lui (autrement dit, notre...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique,...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre planètes telluriques,...)

D'où viennent les astéroïdes et les comètes ?

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification...)

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

roche (La roche, du latin populaire rocca, désigne tout matériau constitutif de l'écorce terrestre. Tout matériau entrant dans la...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458 seconde.)

disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet — discus en latin.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

astéroïde (Un astéroïde est un objet céleste dont les dimensions varient de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres et qui, à la différence d’une comète, tourne autour du Soleil sur...)

comète (En astronomie, une comète est un petit astre brillant constitué de glace et de poussière du système solaire, dont l'orbite a...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du...)



L'astéroïde Bennu photographié par la sonde OSIRIS-REx en décembre 2018 © NASA/Goddard/University of Arizona



La comète Hale Bopp et ses deux queues photographiée en 1997 © Geoff Chester

Comment les étudie-t-on ?

astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des propriétés des objets de l'univers...)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la...)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)

photomètre (Un photomètre est un appareil servant à mesurer les grandeurs lumineuses en fonction de la courbe de sensibilité de l'œil (courbe photopique pour une réponse diurne et courbe scotopique pour une...)

période de rotation (La période de rotation désigne la durée mise par un astre (étoile, planète, astéroïde) pour faire un tour sur lui même. Par exemple, la Terre a une période de rotation d'environ 24 heures.)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la...)

albédo (L'albédo est le rapport de l'énergie solaire réfléchie par une surface sur l'énergie solaire incidente. On utilise une échelle graduée de 0 à 1, avec 0 correspondant au noir, pour un corps avec aucune...)

courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments, les lignes polygonales et les cercles...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est celle de l’objet...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.)

pourcentage (Un pourcentage est une façon d'exprimer une proportion ou une fraction dans un ensemble. Une expression comme « 45 % » (lue « 45 pour...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm....)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)



Spectre de l'astéroïde 3 Juno de type S qui se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. L'intervalle de longueurs d'onde 0,62 - 0,78 µm correspond à la couleur rouge.

optique adaptative (L'optique adaptative est une technique qui permet de corriger en temps réel les déformations évolutives et non-prédictives d'un front d'onde grâce à un miroir déformable.)

turbulence (La turbulence désigne l'état d'un fluide, liquide ou gaz, dans lequel la vitesse présente en tout point un caractère tourbillonnaire : tourbillons dont la taille, la...)

planète naine (En astronomie, une planète naine est un type d'objet céleste du système solaire, intermédiaire entre une planète et un petit corps.)



Photo de Hygiea prise par SPHERE en 2019 © ESO/P. Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)

ultraviolet (Le rayonnement ultraviolet (UV) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde intermédiaire entre celle de la lumière visible et celle des rayons X.)

télescope spatial Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en orbite à environ 600 kilomètres d'altitude, il effectue un tour complet...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

agence spatiale (Une agence spatiale est un organisme d'État ayant pour but d'étudier l'Espace et de développer et gérer des programmes spatiaux)

NEAR Shoemaker (NEAR Shoemaker (Near Earth Asteroid Rendezvous - Shoemaker) est une sonde lancée le 17 février 1996 par la NASA dans le but d'étudier en détails l'un des plus gros...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable...)

atterrisseur (Un atterrisseur (lander en anglais) désigne en dans le domaine de l'astronautique un engin spatial embarqué dans un véhicule spatial destiné à se poser sur la surface d'un astre (ou d'un satellite)....)

sonde Rosetta (Rosetta est une sonde spatiale conçue par l'Agence spatiale européenne (ESA), ayant pour objectif de récolter des informations sur la comète Churyumov-Gerasimenko.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

planétaire (Un planétaire désigne un ensemble mécanique mobile, figurant le système solaire (le Soleil et ses planètes) en tout ou partie. Généralement les astres...)

Que nous apprennent les petits corps ?

cocon (Le cocon est l'enveloppe de la nymphe de certains insectes. On appelle aussi cocon le sac que les araignées construisent en y introduisant leurs œufs.)



Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

lente (La Lente est une rivière de la Toscane.)

accrétion (L'accrétion désigne en astrophysique, en géologie et en météorologie l'accroissement par apport de matière.)

vitesse (On distingue :)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance spéculative, souvent...)

périphérie (Le mot périphérie vient du grec peripheria qui signifie circonférence. Plus généralement la périphérie désigne une limite éloignée d'un objet ou d'une chose.)

Pourquoi et comment rapporter des échantillons ?

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

Lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 3 474 km. La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est de...)

JAXA (L'agence d'exploration aérospatiale japonaise (en japonais ?????????? — uch? k?k? kenky? kaihatsu kik? —, souvent dénommée par sa traduction anglaise Japan Aerospace eXploration...)

système planétaire (Un système planétaire (parfois appelé abusivement système stellaire) est composé de planètes et divers corps célestes inertes (astéroïdes, comètes...) gravitant autour d'une étoile. Le...)

vie (La vie est le nom donné :)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents domaines :)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud, provenant du transfert de...)

conteneur (Dans le domaine du transport, un container (de l'anglais), parfois francisé en conteneur, est un caisson métallique, en forme de parallélépipède, conçu...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)



© Marie Perez



© Marie Perez

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Si le mot astéroïde évoque pour beaucoup la disparition des dinosaures, l'objectif principal des recherches sur ces petits corps célestes n'est pas leur surveillance. Ces cailloux de l'espace sont certes étroitement surveillés par les scientifiques, qui vont bientôt tester une technique pour les dévier , mais c'est avantparce qu'ils sont, avec les comètes, les plus vieux corps duqu'ils fascinent tant les astrophysiciens ! À ce titre, ils peuvent en effet nous renseigner sur sa formation et son évolution. Après avoir longtemps dû se contenter de les observer avec des télescopes terrestres, les scientifiques ont réussi à envoyer des sondes les survoler, puis se poser sur leur, avant de pouvoir enfin en rapporter de petits échantillons sur. Que nous racontent-ils et comment les fait-on parler ?Les astéroïdes et les comètes font partie des petits corps célestes endu. Les astéroïdes sont, en grand majorité, des corps géologiquement morts composés de roches, de métaux et de. Les comètes sont constitués d'un noyau de glace et dequi entre enpar sublimation (passage de l'état solide à l'état gazeux) de la glace lorsqu'elles se rapprochent du Soleil. Se forment alors une chevelure - un halo entourant le noyau et constitué de particules deet de poussière - et deux queues - deux trainées lumineuses, une de gaz ionisé et une de poussière - qui peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de millions deCes petits corps sont apparus il y a plus de 4,5 milliards d'années, peu après le Soleil, au sein dude gaz et de poussière à partir duquel se sont formées les planètes. À l'origine, les planètes étaient également constituées de cetteprimitive, mais elles ont ensuite subi des processus d'échauffement, notamment de par leur grosse taille, qui ont transformé chimiquement la matière. Les petits corps sont restés suffisamment petits pour ne subir ce niveau d'échauffement, et leur composition actuelle est donc fidèle à celle d'origine. Cela fait d'eux les corps les plus primitifs que nous connaissons, les témoins des premiers instants du Système solaire.Deen temps, des objets venus d'autres systèmes rendent brièvement visite à notre Système solaire, tels que l'interstellaire Oumuamua et lainterstellaire Borisov, les deux seuls petits corps d'origine extrasolaire découverts à ceexplique Antonella Barucci, astrophysicien" Le spectre de réflexion est laqui représente lade lumière réfléchie en fonction de lad'. L'albédo est lede la lumière reçue du Soleil qui est réfléchi. Selon les éléments chimiques présents en surface, certaines longueurs d'vont être plus ou moins réfléchies et l'albédo va être plus ou moins grand. Ainsi, les astéroïdes de type C, riches en, réfléchissent davantage dans leet sont extrêmement sombres (albédo autour de 3%) alors que ceux de type S, riches ensilicatés, présentent un pic dans leet sont plus brillants (albédo entre 10% et 20%).Récemment, les progrès de l'- une technique qui permet de corriger en temps réel la dégradation des images par laatmosphérique - ont permis à l'instrument SPHERE, installé sur le site duau Chili, de prendre des photos d'astéroïdes. Par exemple, en 2019, une photo de l'astéroïde Hygiea a mis en évidence sa forme quasi-sphérique, permettant de le reclasser comme la plus petitedu Système solaire.Les techniques décrites ci-dessus sont valables pour les astéroïdes et les comètes se trouvant loin du Soleil. Lorsque celles-ci se rapprochent de notre astre et entrent en activité, on étudie plutôt leur chevelure et leurs queues. Grâce au spectroscopedu, on peut identifier les molécules de la chevelure, tandis qu'unedans les domaines du visible et de l'grâce à un télescope comme Alma permet d'analyser les ions présents dans la queue de gaz.Les météorites - des fragments d'astéroïdes ou de comètes tombés sur Terre - sont également de précieux informateurs. En les étudiant, on a découvert qu'ils contiennent de l'et c'est ainsi qu'est née l'hypothèse de l'apport de l'eau sur Terre par les petits corps. "", rappelle Antonella Barucci. Les chondrites carbonées ne représentent ainsi que 4,6 % des chutes de météorites.Pour combler nos lacunes, nous décidons donc, dans les années 1980, d'envoyer des missions spatiales observer les petits corps de plus près. Mais pas de trop près non plus: les premières sondes gardent leurs distances. En 1986, la sonde Giotto de l'ESA (l'européenne) s'approche de la comète de Halley et prend la toute première image d'un noyau cométaire. En 1996, la sondede laest lancée vers l'astéroïde Eros pour un rendez-vous d'un an autour de celui-ci avant de finir sa mission en se posant dessus en 2001. Et bien sûr, en 2014, l'Philae de lade l'ESA atteint le sol de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko.Ces dernières années, de plus en plus de missions vers des petits corps sont proposées par les laboratoires aux agences spatiales. "explique Patrick Michel, astrophysicien et directeur deau Laboratoire Lagrange.Mais comment ces objets célestes permettent-ils de retracer l'histoire du Système solaire ? Voici quelques exemples.", explique Dominique Bockelée-Morvan, astrophysicienne et directrice de recherche CNRS au LESIA. Les petits corps sont donc bien les briques de base des systèmes planétaires, et en particulier de notre Système solaire.L'étude du noyau de 67P/Churyumov-Gerasimenko a également été riche d'enseignements. Sa forme bilobée, assez courante chez les petits corps, indique qu'il est le produit d'uneentre deux comètes. Quant à sa grande porosité (entre 75 et 85%), elle signifie que ces deux comètes d'origine se sont formées parde petits grains à faible. "", précise Dominique Bockelée-Morvan.Autre exemple: en observant la répartition des petits corps dans le Système solaire, les scientifiques ont pu valider ladu grand Tack (ou grande virée de bord) selon laquelle Saturne et Jupiter auraient migré, au début de leur histoire, vers le Soleil jusqu'à la distance de Mars, avant de rejoindre leurs positions actuelles. Les petits corps contenant de la glace se sont formés loin du Soleil, sur ladu Système solaire, et on en retrouve pourtant aujourd'hui dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Seule façon d'expliquer ce bouleversement de position: la migration des deux planètes géantes.Les instruments envoyés à bord des sondes permettent d'effectuer un certainde mesures, mais ils n'ont ni toutes les capacités, ni la précision de nos laboratoires terrestres. Pour aller plus loin, il est nécessaire de rapporter des morceaux de petits corps sur Terre. "souligne Dominique Bockelée-Morvan." Mais la majorité des échantillons rapportés est conservée pour les générations futures qui auront des instruments encore plus puissants. Les retours d'échantillons fascinent et occupent ainsi des générations de chercheurs, comme ceux de larapportés par les missions Apollo que l'on continue à étudier.En 2006, la mission Stardust de la NASA rapporte de la poussière cométaire sur Terre et en 2010, la sonde Hayabusa de la, l'agence spatiale japonaise, ramène des particules de l'astéroïde Itokawa. Des premières ! Motivées par ces réussites, les deux agences décident de retenter l'expérience, en visant cette fois des astéroïdes plus primitifs qu'Itokawa, et avec comme objectif de récupérer des échantillons plus conséquents. Hayabusa2, lancée en 2014 par la JAXA, devrait revenir sur Terre le 6 décembre 2020 avec deux échantillons d'au moins 100 mg de l'astéroïde Ryugu. Le retour d'OSIRIS-REx, lancée en 2016 par la NASA, avec à son bord entre 60 et 2000 g de l'astéroïde Bennu, est prévu pour 2023. Ryugu et Bennu sont des astéroïdes géocroiseurs, c'est-à-dire que leur orbite croise celle de la Terre. Ce sont également des astéroïdes du groupe C (carbonés), groupe dont on possède peu de météorites alors qu'il représente la majorité des astéroïdes. "", indique Patrick Michel.Maisdes comètes ? Récupérer unde comète est techniquement plus compliqué étant donné leur activité. Dans le cadre de l'appel à projets de l'ESA pour la période 2035-2050, Dominique Bockelée-Morvan a proposé une mission baptiséequi pourrait rapporter, pour la première fois, un échantillon de glace et de gaz cométaires. Dans la capsule de retour, la glace serait conservée àcryogénique, et les gaz dans unhermétique. En attendant que le verdict de l'ESA tombe, elle attend avec impatience, comme bon nombre d'entre nous, lede décembre et le retour d'Hayabusa-2.