Les astronomes révèlent l'origine interstellaire de l'une des briques du Vivant

Des molécules composées de phosphores détectées dans une région de formation stellaire et sur la comète 67P

Crédit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Rivilla et al.; ESO/L. Calçada; ESA/Rosetta/NAVCAM; Mario Weigand, www.SkyTrip.de

Mosaïque de la comète 67P/Churyumov–Gerasimenko, créée à partir d'images acquises le 10 septembre 2014, alors que la sonde ROSETTA de l'ESA se situait à 27,8 km de la comète.

Crédit: ESA/Rosetta/NAVCAM, CC BY-SA 3.0 IGO

Sur cette carte figure la localisation de la région de formation stellaire baptisée AFGL 5142, récemment observée au moyen d'ALMA, dans la constellation du Cocher. La plupart des étoiles visibles à l'oeil nu par temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.) cercle (Un cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre. La valeur de cette distance...) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

Crédit: ESO, IAU and Sky & Telescope

Présent au sein de notre ADN et de nos membranes cellulaires, le phosphore est un élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Toutefois, les modalités de son arrivée sur la Terre primitive demeurent inconnues. Les astronomes sont parvenus à retracer le parcours dudepuis les régions de formationjusqu'aux comètes en combinant lesacquises par leALMA et lade l'. Leur travail derévèle le site de production des molécules contenant du phosphore, leurcométaire ainsi que le rôle crucial joué par uneparticulière dans l'apparition de lasur notre“La vie est apparue survoici quelques 4 milliards d'années. Les processus qui en sont à l'origine demeurent toutefois aujourd'hui encore méconnus” précise Victor Rivilla, auteur principal d'une nouvelle étude publiée ceau sein de la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Les nouveaux résultats obtenus par le Vaste Réseau (Sub-)Millimétrique de l'Atacama (ALMA ), dont l'Observatoire Européen(ESO) est partenaire, et par l' instrument ROSINA embarqué sur laRosetta, montrent que le monoxyde de phosphore constitue un élément essentiel du puzzle de l'La résolution d'ALMA a permis d'examiner en détail la région de formation stellaire baptisée AFGL 5142. Les astronomes ont donc pu localiser le site de production des molécules phosphorées tel le monoxyde de phosphore. De nouvelles étoiles et leurs cortèges planétaires se forment au sein de nuages deet de poussière semblables aux nuages interstellaires. Ces derniers constituent donc les sites de recherche privilégiés des éléments constitutifs de la vie.Les observations d'ALMA ont montré que la création de molécules phosphorées accompagne la formation d'étoiles massives. Les flux de gaz issus des jeunes étoiles massives créent des cavités au sein des nuages interstellaires. Sous les effets combinés des chocs et duen provenance de la jeune étoile, des molécules contenant du phosphore se forment sur les parois de ces cavités - en particulier le monoxyde de phosphore, la molécule phosphorée la plus abondante sur ces sites.Après avoir recherché cette molécule au sein de diverses régions stellaires au moyen d'ALMA, l'équipe européenne s'est focalisée sur undu: la désormais célèbre comète 67P/Churyumov-Gerasimenko. L'idée était de suivre lade ces composés phosphorés. Si les parois de la cavité s'effondrent pour donner lieu à une étoile - de faibletelle leen l'occurrence, le monoxyde de phosphore est susceptible de geler et de se retrouver piégé au sein de grains de poussière glacés qui demeurent en périphérie de la nouvelle étoile. Avant même que l'étoile ne soitformée, ces grains de poussière s'agglutinent et se constituent en cailloux, en rochers, et finalement en comètes, qui deviennent des vecteurs de monoxyde de phosphore.L'instrument ROSINA (RosettaSpectrometer forand Neutral Analysis) embarqué à bord de la sonde ROSETTA a collecté, deux années durant, des données concernant 67P. A l'époque de la mission, ces données avaient révélé la présence de phosphore. Toutefois, les astronomes ignoraient la molécule ayant contribué à son acheminement sur la comète. Kathrin Altwegg, laresponsable de l'instrument ROSINA, par ailleurs contributrice de cette nouvelle étude, a émis une hypothèse concernant cette molécule de transport après avoir été approchée lors d'une conférence par unétudiant les régions de formation stellaires au moyen d'ALMA: “Elle a dit que le monoxyde de phosphore pourrait être un excellent candidat, alors j'ai ré-examiné nos données et déniché sa trace !”Cette première détection de monoxyde de phosphore sur une comète permet d'établir une relation entre les régions de formation stellaire, sites de production de la molécule, et la Terre.“Lades données d'ALMA et de ROSINA a révélé une sorte de fil conducteur chimique durantle processus de formation stellaire, dans lequel le monoxyde de phosphoreun rôle essentiel” précise Victor Rivilla,à l'Observatoire d'd'Arcetri de l'INAF, l'National d'Astrophysique en Italie.“Le phosphore est un élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons” ajoute Kathrin Altwegg. “Les comètes ont fort probablement acheminé de vastes quantités de composés organiques jusqu'à la Terre. Le monoxyde de phosphore découvert au sein de la comète 67P renforce le lien entre les comètes et la vie sur Terre.”La collaboration entre astronomes a permis de documenter les étapes de ce parcours. “La détection du monoxyde de phosphore a été rendue possible grâce à un échangeentre les télescopes au sol et les instruments spatiaux”, précise Kathrin Altwegg.Leonardo Testi, astronome à l'ESO et Directeur des Opérations d'ALMA, conclut ainsi: “Comprendre nos origines, en particulier lades conditions chimiques favorables à l'émergence de la vie, constitue un sujet d'étude majeur de l'astophysique moderne. Tandis que l'ESO et ALMA se focalisent sur l'des molécules composant les jeunes systèmes planétaires distants, l'ESA, au travers de ses missions spatiales telle Rosetta, effectue l'inventaire direct des espèces chimiques présentes au sein de notre Système Solaire. La synergie entre les principales installations terrestres et les sondes spatiales, au travers de la collaboration entre l'ESO et l'ESA, constitue un atout majeur pour les chercheurs européens et permet des découvertes révolutionnaires telle celle dont il est question au sein de cet article.”