L'atmosphère primitive de la Terre, un enfer vénusien non propice à la vie ?

© Tobias Stierli / PRN Planètes

Planètes miniatures en fusion: reconstitution à l'aide d'un four chauffé au laser à près de 2000°C à l'IPGP © IPGP-Université de Paris

On pensait jusqu'à présent que l'atmosphère primitive de la Terre, c'est-à-dire l'atmosphère présente au moment de sa formation, devait être composée de certains gaz tels que l'ammoniac et le méthane, qui auraient pu faciliter le développement de lasuren réagissant avec lapour produire des acides aminés (la célèbre expérience "Miller-Urey"), ces derniers faisant partie des principaux éléments constitutifs de la vie complexe. Mais l'existence réelle d'une tellen'a encore jamais été vérifiée,en laboratoire des conditions extrêmes des prémices de la Terre s'avérant particulièrement compliquée.Pour répondre à cette énigme, des chercheurs ont créé, en laboratoire, des roches à la composition chimique identique à celle de la partie rocheuse de notre(croûte et manteau). Puis, ils les ont soumises à des températures extrêmes (près de 2000 °C) dans unchauffé au, dans le but de reconstituer des planètes miniatures ende seulement 2 mm de. Ces mini-planètes ont ensuite été placées en état deau sein de courants gazeux aux compositions conformes aux différentes atmosphères possiblement présentes au moment de la formation de la Terre. L'effet de ces, et donc de la composition atmosphérique, a alors été enregistré dans laen fusion à travers le rapport entreoxydé et fer réduit présent dans ces micro-planètes de silicate fondu.Les chercheurs ont ensuite cherché uneavec les mêmes ratios fer oxydé / fer réduit présents de nosdans les roches du manteau terrestre. De manière étonnante, ils ont découvert que la première atmosphère de notre planète ne pouvait pas contenir de gaz riches enessentiels à la vie (ammoniac et méthane), mais plutôt duet du. De plus, les proportions et les pressions de ces gaz dans l'atmosphère primitive de la Terre étaient probablement similaires à celles observées sur la planète Vénus aujourd'hui, cette dernière contenant environ 96,5 % de CO3,5 % de Net une92 fois supérieure à celle de la Terre.Alors pourquoi ces deux planètes semblent-elles si différentes aujourd'hui ? Les chercheurs suggèrent que la position de la Terre, située dans la "" de notre, lui a probablement permis de retenir de l'à sasous la forme des premiers, lesquels ont absorbé une grande partie de son atmosphère initiale riche en CO. En effet, latempérée de la Terre, ainsi que sa grande taille, ont contribué à l'instauration de conditions clémentes à sa surface pendant de longues périodes géologiques. Tandis que Vénus, qui reçoit presque deux fois plus de rayonnements solaires que notre planète, n'a pas pu conserver sa dotation initiale en eau en raison des températures constamment élevées à sa surface. Des acides aminés, ingrédients essentiels à la vie, peuvent-ils se développer dans de telles atmosphères ? Le mystère reste entier.Redox state of Earth's magma ocean and its Venus-like early atmosphere -Advances.Sossi, P.A., Burnham, A. D., Badro, J., Lanzirotti, A., Newville, M. & O'Neill, H.St.C.