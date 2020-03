Bételgeuse sur le point d'exploser en supernova ? Baisse sans précédent de sa luminosité

Crédit: ESO/L. Calçada

La supergéante rouge Bételgeuse dans la constellation d'Orion subit une baisse de luminosité sans précédent. Cette surprenante image de la surface de l'étoile acquise en fin d'année dernière au moyen de l'instrument SPHERE qui équipe le Very Large Telescope de l'ESO, est l'une des toutes premières obtenues dans le cadre d'une campagne d'observations visant à comprendre la raison de l'affadissement de l'étoile. Une rapide comparaison avec l'image acquise au mois de janvier 2019 montre combien l'étoile a vu sa luminosité décroître et sa forme apparente varier.

Crédit: ESO/M. Montargès et al.

Grâce au Very Large Telescope (VLT) de l'ESO, les astronomes ont capturé une image figurant l'affadissement sans précédent de Bételgeuse, unede lad'Orion. Les récents clichés témoignent, non seulement de la baisse dede la supergéante, mais également des modifications de sa forme apparente.Bételgeuse a longtemps constitué, pour les observateurs stellaires, un phare dans lenocturne. L'passée toutefois, sa luminosité a commencé à diminuer. Sa luminosité actuelle représente seulement 36% de sa luminosité normale, un changement nettement visible à l'oeil nu. Les passionnés d'et les scientifiques espéraient mieux comprendre cette baisse de luminosité sans précédent.Une équipe dirigée par Miguel Montargès,à la KU Leuven de Belgique, observe l'étoile au moyen du Very Large Telescope de l'ESO depuis décembre dernier, dans le but de comprendre la raison de sa soudaine baisse de luminosité. Audébut de leurd', ils ont acquis une surprenante nouvelle image de la surface de Bételgeuse avec l'instrument SPHERE.L'équipe avait déjà observé l'étoile au moyen de SPHERE en janvier 2019, avant que sa luminosité ne décroisse. Nous disposons ainsi de deux clichés de Bételgeuse témoignant de l'avant et de l'après baisse de luminosité. Acquises en, ces images figurent les changements intervenus, tant dans la brillance que dans la forme apparente de l'étoile.De nombreux astronomes amateurs se sont demandés si la baisse de luminosité de Bételgeuse signifiait qu'elle était sur led'exploser. A l'image des autres supergéantes rouges, Bételgeuse se changera un jour en. Toutefois, les astronomes ne pensent pas que ce soit actuellement le cas. D'autres hypothèses sont susceptibles de rendre compte de ces changements de forme et de brillance apparente dont témoignent les images de SPHERE. “Nous travaillons actuellement sur deux scénari: l'un repose sur un refroidissement de la surface généré par uneexceptionnelle, l'autre sur l'éjection de poussière le long de la ligne de visée”, précise Miguel Montargès. “Bien sûr, notre connaissance des supergéantes rouges demeure aujourd'hui encore incomplète. Des études sont en cours, une surprise est donc toujours susceptible de se présenter.”Miguel Montargès et son équipe ont eu recours au VLT implanté au sommet du Cerro Paranal au Chili pour étudier l'étoile située à plus de 700 annéesde la, et recueillir des indices relatifs à sa baisse de luminosité. “L'Observatoire Paranal de l'ESO est l'une des rares installations capables d'imager la surface de Bételgeuse”, précise-t-il. Les instruments qui équipent le VLT de l'ESO permettent d'effectuer des observations sur une large gamme de longueurs d's'étendant du visible à l'moyen, offrant aux astronomes la possibilité d'observer tant la surface de Bételgeuse que la matière située en. “C'est le seul moyen dont nous disposons pour comprendre ce qui arrive à cette étoile.”Une autre image, acquise au moyen de l'instrument VISIR qui équipe le VLT, montre la lumière infrarouge émise par la poussière qui entoure l'étoile Bételgeuse au mois de décembre 2019. Ces observations ont été menées par une équipe emmenée par Pierre Kervella de l', France. Lad'onde de l'image est semblable à celle qu'utilisent les caméras thermiques. Les nuages de poussière, qui jaillissent telles des flammes sur l'image de VISIR, se forment lorsque l'étoile expulse sa matière constituante dans l'espace.:privatebrowsing“L'expression 'nous sommes tous composés de poussière d'étoiles' est fréquente en astronomie populaire. Mais quelle est l'origine précise de cette poussière” soulève Emily Cannon, doctorante à la KU Leuven qui travaille sur les images de supergéantes rouges acquises par SPHERE. “Au cours de leur existence, les supergéantes rouges telle Bételgeuse produisent et expulsent de vastes quantités de matière avant même d'exploser en supernova. Lamoderne nous a permis d'étudier ces objets situés à des centaines d'années lumière de la Terre dans des détails sans précédent, nous offrant l'opportunité de comprendre la raison de leur perte de.”