Ce béton innovant fait fondre naturellement glace et neige: comment ?

Les chercheurs de l'Université Drexel ont testé des dalles de béton contenant du matériau à changement de phase capable de se réchauffer pour faire fondre neige et glace

De gauche à droite: dalle de référence, dalle contenant de l'agrégat léger traité avec du matériau à changement de phase; dalle contenant du matériau à changement de phase microencapsulé.

Crédit: Drexel University

Des chercheurs de l'Université Drexel, aux Etats-Unis, ont développé un béton capable de se réchauffer seul, permettant de déneiger le sol sans entretien.Caché près d'un parking sur le campus, ce béton a prouvé pendant plus de trois ans sa capacité à repousser neige, grésil etsans intervention humaine.Ce béton fait partie d'une initiative visant à créer des infrastructures plus résilientes et respectueuses de l', notamment dans les régions nordiques des États-Unis où leet les réparations routières hivernales coûtent plusieurs milliards de dollars. En incorporant desspéciaux, ce béton maintient saau-dessus de, réduisant ainsi les besoins de déneigement et de salage, et par conséquent, l'usure de la surface.Le secret de ce béton tient dans l'utilisation de la paraffine liquide à basse, unà changement dequi libère de lalorsqu'il passe de l'état liquide à solide en cas de baisse des températures.Les recherches ont comparé deux méthodes d'incorporation de la paraffine: en traitant un agrégat léger poreux, ou en mélangeant directement des micro-capsules de paraffine dans le béton. Les résultats ont montré une efficacité dans le maintien d'une température de surface comprise entre 5.5 et 12.8°C, capable de faire fondre plusieurs centimètres de neige.Bien que le béton à agrégat léger ait montré une capacité à maintenir sa température plus longtemps, les deux approches nécessitent des améliorations pour optimiser la fonte de la neige et le dégel. Les chercheurs continuent d'étudier l'efficacité à long terme de ces matériaux et cherchent à améliorer le système pour une plus grande durabilité face au gel et au dégel.