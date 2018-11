Sur le même thême

Le bicarbonate n'a pas encore dévoilé tous ses secrets

Ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une...)



Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :) interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose...)

avec les interfaces huile (L'huile est un terme générique désignant des matières grasses qui sont à l'état liquide à température ambiante et qui ne se...)

© 2018, all rights reserved. Denis Bendejacq, COMPASS,

CNRS / Rhodia / University of Pennsylvania, UMI 3254

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

hydrophobe (Un composé est dit hydrophobe (du grec υδρο, hydro = eau, et Φοβοσ, phóbos = peur) ou lipophile quand il est soluble dans les corps...)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de pressuriser les cabines des...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation...)

débat (Un débat est une discussion (constructive) sur un sujet, précis ou de fond, annoncé à l'avance, à laquelle prennent part des individus ayant des avis, idées, réflexions ou opinions divergentes pour le sujet considéré. Un débat peut...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est généralement constitué d'un noyau...)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de l'opération est une préparation...)

congélation (On appelle congélation toutes technique visant à faire passer un produit à l'état solide par des techniques de refroidissement forcé. On parle de congélation...)

dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone (appelé parfois, de façon impropre « gaz carbonique ») est un composé chimique composé d'un atome de carbone et de...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent...)

océanographie (L’océanographie (de « océan » et du grec γρ?φειν / gráphein, écrire) est l'étude des océans et des mers de la Terre. Les océanographes...)

capture (Une capture, dans le domaine de l'astronautique, est un processus par lequel un objet céleste, qui passe au voisinage d'un astre, est retenu dans la gravisphère de ce dernier. La capture de l'objet céleste aboutit à sa...)

océans (Océans stylisé Ωcéans est un documentaire français réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud dont le tournage a commencé en 2004 et produit en 2009.)

Références publication

Contacts chercheur

Le bicarbonate de soude est un composé aux multiples usages aussi bien en cuisine que pour le nettoyage. Pour les chimistes, il pourrait en fait être responsable de la charge négative aux interfaces entre l'eau et des composés hydrophobes. Ces travaux impliquant des chercheurs du laboratoiredespolymères (CNRS/Université Jean Monnet/INSA Lyon/Université Claude Bernard), de l'Charles Gerhardt Montpellier (CNRS/Université de Montpellier/ENSC Montpellier), du laboratoire Charles Coulomb (CNRS/Université de Montpellier) et de l'Institut Charles Sadron (CNRS) ont fait l'de deux publications successives dans la revue Journal of Physical Chemistry Letters.Pourquoi la plupart des interfaces entre l'et une substance(huile,, plastique, lipides, etc.) sont-elles chargées négativement ? Ce type d'interfaces étant omniprésent dans la nature (peau, cheveux, tissus, etc.), cettea souvent été faite, mais l'origine du phénomène anime un intenseentre deux écoles de physico-chimistes depuis plus de quarante ans. Toutefois, un consensus pourrait avoir été trouvé grâce à la découverte impliquant des chercheurs de plusieurs laboratoires1 dupilotés par le laboratoire Ingénierie des matériaux polymères (CNRS/Université Jean Monnet/INSA Lyon/Université Claude Bernard). Selon eux, cettenégative provient de l'action des ions bicarbonates présents naturellement dans l'eau ou issus de la transformation de CO2 atmosphérique. Leur structure chimique, des ions "encombrés" dont la charge est délocalisée entre ses différents, leur confère une propension à se fixer sur des surfaces apolaires. La carbonatation de l'eau, souvent sous-exploitée, jouerait donc un rôle essentiel dans la physico-chimie des interfaces.Cette découverte permet également d'expliquer un phénomène incompris jusqu'ici: la formation d'une émulsion (ici sous forme de petites gouttelettes d'huile) dans unhuile/eau soumis à des cycles répétés de gel et dégel. Lors de la, leprésent dans l'air est piégé avant de se transformer en ions bicarbonates, stabilisant des gouttelettes d'huile en se collant à leur. Cette transformation de CO2 en bicarbonate pourrait intéresser d'autres domaines comme l'et notamment l'étude de ladu CO2 par lesX. Yan, A. Stocco, J. Bernard, F. GanachaudFreeze/Thaw-Induced Carbon Dioxide Trapping Promotes Emulsification of Oil in WaterJournal of Physical Chemical Letters – Octobre 2018X. Yan, M. Delgado, J. Aubry, O. Gribelin, A. Stocco, F. Boisson-Da Cruz, J. Bernard et F. GanachaudCentral Role of Bicarbonate Anions in Charging Water/Hydrophobic InterfacesJournal of Physical Chemistry Letters – Décembre 2017 Complex Assemblies of Soft Matter (COMPASS UMI3254, CNRS/Rhodia/University of Pennsylvania)