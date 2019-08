Purifier l'eau grâce à des nanofeuilles hydrophobes

Sorbonne (La Sorbonne est un complexe monumental du Quartier latin de Paris. Elle tire son nom du théologien du XIIIe siècle Robert de Sorbon, le...)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de propriétés particulières et mise...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)



Vues macroscopique et microscopique d'une membrane à base des feuillets de MoS2 hydrophobes. © Damien Voiry.

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

filtration (La filtration est un procédé de séparation permettant de séparer les constituants d'un mélange qui possède une phase liquide et une phase solide au travers d'un milieu poreux. La filtration est une technique très...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple...)

graphène (Cet article ne doit pas être confondu avec l’article graphème.)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est...)

médicament (Un médicament est une substance ou une composition présentée comme possédant des propriétés curatives, préventives ou...)

eau potable (Une eau potable est une eau devant satisfaire à un certain nombre de caractéristiques la rendant propre à la consommation humaine.)

géopolitique (La géopolitique désigne tout ce qui concerne les rivalités de pouvoirs ou d’influence sur des territoires et les populations qui y vivent, c'est-à-dire l'étude des rapports de forces entre divers acteurs sur un...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état...)

Référence

Couches extrêmement fines, les nanofeuilles 2D suscitent l'intérêt des scientifiques, notamment pour la purification de l'eau par filtration. Alors que les matériaux actuels gonflent trop souvent dans l'eau, des chercheurs du CNRS, de laet de l'de Montpellier ont modifié chimiquement des nanofeuilles de disulfure de molybdène (MoS2) afin de les rendre hydrophobes. Ces travaux, publiés dans, montrent en plus que cepeut filtrer environ 90 % des polluants, micropolluants et du sel de l'Les2D sont intensivement étudiés pour lades espèces chimiques. Ils se présentent alors sous forme de membranes constituées de couches de matériaux de seulement quelquesd'épaisseur. Les oxydes dese montrent particulièrement efficaces, mais ils gonflent dans l'eau et se dégradent. Comme alternative, des chercheurs du, de la Sorbonne et de l'université de Montpellier proposent d'utiliser des nanofeuillets de disulfure de molybdène (MoS2) dont ils ont modifié lade. Le MoS2, naturellement lamellaire, est ainsi exfolié sous forme de nanofeuilles de trois atomes d'épaisseur, soit 0,6 nanomètre, ensuite réempilées sous forme de membrane. La distance entre les nanofeuilles superposées forme des pores qui filtrent les molécules ou les sels contaminant l'eau. Les chercheurs ont ensuite ajouté des groupements méthyles, hydrophobes, à la surface des couches de MoS2. L'eau interagit ainsi moins avec le matériau, ce qui limite sa dégradation et accélère la filtration. Les contaminants, plus gros que les molécules d'eau, sont en revanche bloqués. Environ 90 % des micropolluants (hormones, principes actifs de, etc.) et du sel de l'eau sont alors éliminés, alors que l'accès à l'est un problème sanitaire et. Ces résultats montrent également l'importance dude la chimie de surface et de l'espacement des couches pour améliorer les performances des membranes de filtration.Ces travaux rassemblent des chercheurs de l'européen des membranes (IEM, CNRS/Université Montpellier/ENSCM), du Laboratoire Charles Coulomb (L2C, CNRS/Université de Montpellier), de l'Institut des matériaux deCentre (IMPC, CNRS/Sorbonne Université/ESPCI Paris) et du Laboratoire de chimie de lacondensée de Paris (LCMCP, CNRS/Sorbonne Université).Lucie Ries, Eddy Petit, Thierry Michel, Cristina Coelho Diogo, Christel Gervais, Chrystelle Salameh, Mikhael Bechelany,Sébastien Balme, Philippe Miele, Nicolas Onofrio, Damien Voiry.26 août 2019