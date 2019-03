Sur le même thême

Du biomimétisme pour valoriser le CO2



énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

carburant (Un carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique.)

recyclage (Le recyclage est un procédé de traitement des déchets industriels et des déchets ménagers qui permet de réintroduire, dans le cycle de production d'un produit, des matériaux qui le composent. L'un des exemples qui illustre ce...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus...)

monoxyde de carbone (Le monoxyde de carbone est un des oxydes du carbone. Sa formule brute s'écrit CO et sa formule semi-développée C=O ou –C≡O+, la molécule est composée d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène....)

enzyme (Une enzyme est une molécule (protéine ou ARN dans le cas des ribozymes) permettant d'abaisser l'énergie d'activation d'une réaction et d'accélérer jusqu'à des millions de fois les réactions chimiques du...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la Marne et de la...)

Sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des...)

fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le métal de transition et le matériau ferromagnétique le plus courant dans la vie quotidienne, sous...)

urée (L'urée ou carbamide (DCI) est un composé organique de formule chimique CO(NH2)2. C'est aussi le nom de la famille des dérivés de l'urée de formule générale (R1,R2)N-CO-N(R3,R4).)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

vitesse (On distingue :)

capture (Une capture, dans le domaine de l'astronautique, est un processus par lequel un objet céleste, qui passe au voisinage d'un astre, est retenu dans la gravisphère de ce dernier. La capture de l'objet céleste aboutit à sa satellisation ou à sa...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)



Représentation du site actif de l'enzyme monoxyde de carbone déshydrogénase (gauche) et son modèle biomimétique de type porphyrine de fer modifiée (droite) comme catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des...)

dioxygène (Le dioxygène est une molécule composée de deux atomes d'oxygène, notée O2, qui est à l'état de gaz aux conditions normales de pression et de température.)

Boost (Boost est un ensemble de bibliothèques logicielles écrit en C++, et délivré sous licence libre. L'écriture de ce module est...)

Les chercheurs du CEA-Joliot et leurs partenaires ont mis au point un nouveau catalyseur particulièrement efficace pour la réduction du CO2, en s'inspirant directement de la nature.A la recherche de nouveaux moyens durables pour produire de l', les scientifiques imaginent des procédés innovants pour recycler ce CO2 enou en brique de synthèse pour des composés organiques d'intérêt, par exemple pharmaceutiques.Les chimistes sont en première ligne face à cette problématique, car lede lade CO2 dans sa forme initiale en un carburant riche en énergie passe d'abord par un processus très énergivore qui consiste à casser les liaisons O=C=O. Afin de concevoir des catalyseurs efficaces, les scientifiques s'inspirent de la nature qui compte plusieurs enzymes capables de transformer le CO2 à grand échelle. Par exemple, ladéshydrogénase réduit réversiblement le CO2 en CO grâce à l'intervention du site actif métallique de cetteLes chercheurs du CEA-Joliot, en collaboration avec les Universités deet Rennes 1, se sont inspirés de ce site actif naturel et ont utilisé unde type porphyrine dequ'ils ont modifié en y introduisant des fonctions, sortes de piliers moléculaires pourvoyeurs de liaisonspour immobiliser le CO2 sur le centre métallique, un peu comme dans l'enzyme naturelle (voir figure). Les résultats sont très prometteurs puisque:- l'énergie nécessaire au transfert de deux électrons et deux protons pour transformer le CO2 en CO est significativement plus basse ;- ladedu CO2 est augmentée ;- comme dans l'enzyme, les molécules d'piégées entre les "piliers" urée jouent le rôle de source de protons pour la réduction du CO2, évitant ainsi l'utilisation de donneurs de protons sacrificiels.Cette étude offre de nouvelles perspectives pour le développement de catalyseurs moléculaires de la réduction du CO2 plus efficaces et moins couteux en énergie.