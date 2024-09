Invention d'une membrane capable d'extraire le CO2 de l'air

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Image d'illustration Pixabay

a. Dans les membranes biologiques, le transport est généralement passif, suivant un gradient de concentration. Cependant, dans le transport actif, le transport contre un gradient de concentration est possible grâce à un couplage avec un transport descendant d'une autre espèce.

b. Reconstruction 3D d'une membrane synthétique en sel fondu soutenue par un support en alumine, utilisant une différence d'humidité pour pomper le CO 2 contre son gradient de concentration.

Pour lutter contre le réchauffement climatique, la capture directe du dioxyde de carbone (CO) de l'atmosphère est devenue une priorité. Cependant, en raison de sa faible concentration dans l'air (environ 0,04 %), séparer le COest une tâche complexe et énergivore.C'est dans ce contexte qu'une équipe de chercheurs de l'Université de Newcastle, au Royaume-Uni, a mis au point une nouvelle membrane capable de capturer le COen utilisant simplement les différences d', une avancée qui pourrait transformer les méthodes actuelles de réduction des émissions de gaz àCette membrane innovante fonctionne sur un principe semblable à celui d'une roue à eau dans un moulin. Au lieu d'utiliser la gravité pour moudre le grain, la membrane exploite les variations d'humidité pour extraire le COde l'air. Lorsque l'humidité est plus élevée du côté de sortie de la membrane, celle-ci attire naturellement le COvers ce flux. Selon Dr Greg A. Mutch, membre de la Royal Academy of Engineering à l'de Newcastle, cette membrane synthétique est la première capable d'augmenter la concentration de COsans recours à unetraditionnelle comme la chaleur ou laDeux défis majeurs de la capture directe de l'air sont ainsi relevés. D'une part, l'efficacité énergétique: en utilisant les différences d'humidité comme moteur, la membrane évite les dépenses énergétiques élevées habituellement nécessaires. D'autre part, la vitesse de réaction: la présence d'eau accélère ledu COà travers la membrane, remédiant ainsi à la lenteur des processus dedes composants en faible concentration.La capture directe du COest essentielle pour atteindre les objectifs climatiques, comme la limitation du réchauffement à 1,5 °C, fixée par l'Accord de Paris. Le Professeur Ian Metcalfe, investigateur principal, souligne que la séparation des composants dilués est particulièrement difficile en raison de la faible concentration et des réactions chimiques lentes. Cette nouvelle membrane pourrait ainsi permettre une application plus efficace et généralisée de la capture directe du COLes implications de cette technologie vont au-delà de la simple réduction des émissions. Elle pourrait aussi jouer un rôle clé dans une économie circulaire, où le COcapturé pourrait être réutilisé commepremière pour la production d'hydrocarbures, dans un cycle neutre, voire négatif en carbone.Toutefois, pour une adoption à grande échelle, des recherches supplémentaires sont nécessaires, notamment pour abaisser la température de fonctionnement de la membrane, qui est actuellement de plus de 400 °C. Ce travail de l'équipe de l'Université de Newcastle, publié dans, marque néanmoins un progrès significatif dans le domaine de la capture directe de CO, ouvrant la voie à des solutions plus durables et efficaces pour réduire les niveaux de COatmosphérique.