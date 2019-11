Du boson de Higgs à un traitement contre le cancer

Schéma illustrant l'application de ce nouveau système d'imagerie pour les petits animaux qui permet une analyse complète du corps de l'animal.

© Christian Morel and Flavio Maina.

Grâce à un scanner à comptage de photons développé par des ingénieurs et des physiciens, des biologistes ont pu suivre pendant plusieurs mois la croissance tumorale de souris développant spontanément des tumeurs du foie et évaluer leur réponse à un traitement contre le. Celle étude a été publiée dans la revueL'avènement d'une nouvelle génération de scanners à rayons X dits à comptage de photons, qui permettent de détecter les photons X indépendamment les uns des autres, constitue un puissantde, même à faible dose, pour suivre la croissance tumorale et pour évaluer leur réponse à un traitement contre le cancer. Ces détecteurs exploitent unedite à pixels hybrides développées à l'origine pour suivre les trajectoires de particules chargées dans les expériences du CERN qui ont permis la découverte duUn prototype depour petits animaux utilisant uneà pixels hybridespar les physiciens a permis aux biologistes de suivre la croissance de tumeurs spontanées du foie dans une lignée deappeléepour lesquelles, malgré l'hétérogénéité de lad'apparition des tumeurs elles-mêmes, unedede la taille des tumeurs a été observée avec un temps de doublement d'environ 15pour toutes les tumeurs. Il a de plus été également possible d'observer la régression de ces tumeurs hépatiques en réponse à un traitement combiné des inhibiteurs MEK et BCL-XL et de constater que celle-ci s'accompagne du recrutement de macrophages (des agents du système immunitaire)de laqui absorbent un agent de contraste à base de nanoparticules de baryum.Dans les faits, cet agent de contraste, l'ExiTron nano 12000, est absorbé, puis accumulé pendant plusieurs semaines par les macrophages résidant dans laet les macrophages du foie (cellules du Kupffer) sans qu'il représente toutefois une quelconquepour ce dernier, ce qui permet d'envisager des études par rayons X récurrentes pendant plusieurs semaines: le foie et la rate apparaissent contrastés en raison de la radio-opacité du baryum. Il est alors possible d'observer en troisdes tumeurs du foie, qui apparaissent en négatif car les cellules cancéreuses n'absorbent pas l'agent de contraste, et de suivre leur croissance au cours du temps. C'est ici que la révolution du comptage deentre en jeux: les détecteurs à pixels hybrides opèrent sansde mesure, ce qui leur permet de rester précis même à très basde rayons X, donc à base dose. Chaque scan dure 7,5 min pour unepar la souris de 180 mGy, ce qui rend possible la répétition d'une dizaine de scans sans effets notables sur les souris.Ce prototype de scanner à comptage de rayons X pourrait donc se révéler un outil puissant pour accompagner les biologistes dans l'étude et le développement de nouveaux agents thérapeutiques et en optimiser le traitement.Cassol F, Portal L, Richelme S,M, Boursier Y, Arechederra M, Auphan-Anezin N, Chasson L, Laprie C, Fernandez S, Balasse L, Lamballe F, Dono R, Guillet B, Lawrence T, Morel C*, Maina F*.iScience. 2019 Oct 9;21:68-83.doi: 10.1016/j.isci.2019.10.015.