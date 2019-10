Un bretzel cosmique

Grâce à ALMA, des astronomes ont obtenu une image très haute résolution de deux disques au sein desquels se forment de jeunes étoiles, alimentées par un entrelacs de filaments de gaz et de poussière semblable à un bretzel. L'de ce singulier processus offre un nouvel éclairage sur les toutes premières phases de l'évolutionet apporte aux astronomes de nouvelles contraintes sur les conditions de formation des systèmes binaires.Les deux jeunes étoiles en formation ont été découvertes au sein du système [BHB2007] 11 - le plus jeune membre d'un petitde lasombre Barnard 59, qui fait partie des nuages de poussière interstellaire composant la Nébuleuse de la. Des observations antérieures de ceen avaient dévoilé la structure externe. A présent, sa structurenous apparaît, grâce aux clichés finement résolus acquis par une équipe internationale d'astronomes conduite par des chercheurs de l'Max Planck dédié à laExtraterrestre (MPE), au moyen d'ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).“Deux sources compactes apparaissent sur l'image. Nous les assimilons à des disques circumstellaires entourant les deux jeunes étoiles”, précise Felipe Alves du MPE, auteur principal de l'étude. Uncircumstellaire est un anneau de poussière et dequi encercle une jeune. Pour croître, l'étoile accrète lade l'anneau. “La taille de chacun de ces disques est semblable à celle de la ceinture d'astéroïdes de notre, et la distance les séparant avoisine 28 fois la distance- Soleil”, ajoute Felipe Alvès.Les deux disques circumpolaires sont entourés d'un disque desupérieures. Latotale de l'équivaut à quelque 80 masses jupitériennes. Leressemble à uncomplexe de structures de poussière distribuées le long de- les boucles de Bretzel. “Ce résultat est particulièrement important” précise Paola Caselli, directrice générale du MPE, responsable du Centre d'Etudes Astrochimiques et co-auteur de l'étude.“ Nous sommes finalement parvenus à imager la structure complexe d'un jeune système binaire - en particulier les filaments nourriciers qui relient chaque étoile au disque au sein duquel elles sont nées. Ce résultat offre d'importantes contraintes aux modèles actuels de formation stellaire.”Les jeunes étoiles accrètent la matière du disque de dimensions supérieures en deux étapes. La première étape consiste à transférer de la masse à chacun des disques circumstellaires au travers de belles boucles tournoyantes - ce que montre la nouvelle image prise par ALMA. L'révèle par ailleurs que le disque circumstellaire le moinsmais le plus brillant - celui figurant dans la partie inférieure de l'image - accrète davantage de matière. Dans un second, chaque étoile accrète la matière depuis son disque circumstellaire. “Nous pensons que ce processus d'en deux phases contribue à ladu système binaire lors de lad'accrétion de matière”, ajoute Felipe Alves. “Ces observations sont en bon accord avec la, ce qui est prometteur. Toutefois, il nous faudra étudier un plus grandde jeunes systèmes binaires dans le détail afin de mieux comprendre le processus de formation des étoiles multiples.”