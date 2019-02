Sur le même thême

Des bulles de jeunes étoiles flamboyantes

Cette éblouissante région du Grand Nuage de Magellan (GNM) peuplée d'étoiles nouvellement formées a été acquise par l'instrument MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) installé sur le Very Large Telescope de l'ESO. La densité relativement faible de poussière au sein du GNM et la formidable acuité visuelle de MUSE ont permis de scruter cette région dans les moindres détails dans le domaine visible.Cette région du Grandde Magellan (GNM) étincelle de couleurs chatoyantes sur cette image acquise par l'instrument MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explore) sur le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO. La région, baptisée LHA 120-N 180 B - N 180 B pour faire court - constitue un type deappelée région H II, et une abondante source de nouvelles étoiles.Le GNM est unede la, principalement visible depuis l'. Distante de quelque 160 000 annéesseulement de la, elle est l'une de nos plus proches voisines. En outre, l'unique bras spiral de GNM nous faisant quasiment face, nous pouvons explorer des régions telle N180 B avec une relative facilité.Les régions H II sont composées de nuages interstellaires d'ionisé - c'est à dire de noyaux d'd'hydrogène totalement dépourvus d'électrons. Ces régions sont de véritables cocons stellaires - les jeunes étoiles massives qui naissent en leur sein sont responsables de l'duenvironnant, et créent ces images spectaculaires. La forme particulière de N180 B résulte de la présence d'une gigantesque bulle d'hydrogène ionisé entourée de quatre bulles deinférieures.Dans les profondeurs de ce nuage brillant, MUSE a détecté un jet issu d'unenaissante - unjeune etdoté d'une12 fois supérieure à celle de notre. Le jet - baptisé Herbig-Haro 1177 ou HH 1177 pour faire court, figure dans le détail sur l'image annexe. C'est la toute première fois qu'un jet de ce type est observé enà l'extérieur de la Voie Lactée - généralement, ils sont obscurcis par leurpoussiéreux. Toutefois, l'environnement relativement peu poussiéreux du GNM permet à HH 1177 d'être observé aux longueurs d'visibles. S'étendant sur près de 33 années lumière, il est l'un des plus longs jets observés à ceHH 1177 nous conte les premiers instants dedes étoiles. Le faisceau est très collimaté; il s'étend très peu à mesure qu'il se déplace. Les jets tels que celui-ci sont associés aux disques d'de leur étoile. Ils nous renseignent sur le processus d'accrétion de lapar les étoiles naissantes. Les astronomes ont découvert que les étoiles de faible masse,comme celles de masse élevée, lancent des jets collimatés tel HH 1177 au moyen de semblables processus - ce qui laisse à supposer que les étoiles massives se forment similairement à leurs homologues de faible masse.MUSE a récemment bénéficié d'une importantede ses fonctionnalités au travers de l'ajout d'une Installation d', le modedeEtendu qui a capté saen 2017. Une installation d'adaptative permet aux télescopes de l'ESO de compenser les effets de flou générés par l'terrestre - et donc de générer des images d'étoiles parfaitement nettes et hautement résolues. Le récent ajout du Mode Champ Etroit a conféré à MUSE une vision presque aussique celle dudu consortium NASA/ESA - et donc le potentiel d'explorer l'en des détails bien plus fins qu'auparavant.