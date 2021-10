Des calculs de mécanique des fluides cinq fois plus rapides

Des chercheurs du Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique, en collaboration avec la société CS-Group, ont utilisé la méthode Boltzmann sur réseau pour simuler le phénomène de décollement aérodynamique qui peut se produire dans und'. Cinq fois plus rapide que les méthodes classiques de simulation, cette approche ouvre la voie à des calculs plus précis et à une conception optimisée des pièces aéronautiquesDans un moteur d'avion, les écoulements dans les étages de compression sont tridimensionnels, instationnaires et turbulents. C'est pourquoi leur simulation est complexe, notamment si l'on veut décrire un phénomène comme le décollement de(la formation de zones tourbillonnaires), qui nuit au fonctionnement optimal du moteur. Avec les logiciels declassiques, ce type de calculs oblige à faire des compromis ou des simplifications, compte-tenu des moyens de calculs disponibles.Pour diminuer lesde calculs, et ouvrir ainsi la voie à des simulations plus précises, des chercheurs du Laboratoire dedes fluides et d' LMFA , CNRS/École Centrale Lyon/UniversitéLyon 1/INSA Lyon), en collaboration avec la société CS-Group, proposent d'appliquer à ce problème la méthode Boltzmann sur réseau.La méthode Boltzmann sur réseau, contrairement aux méthodes classiques de simulation en mécanique des fluides, s'attache au mouvement des molécules du. Cela peut sembler inutilement détaillé pour modéliser des écoulements, mais en utilisant des lois d'évolution très simplifiées de molécules se déplaçant en groupes sur un réseau régulier, il est possible de simuler efficacement laeffective du fluide. C'est ce qu'ont montré les chercheurs en se focalisant sur le phénomène de décollement aérodynamique qui peut se produire au niveau des aubes de compresseur du moteur. Les résultats sont conformes auxexpérimentales sur une grille d'aubes en soufflerie, et ont été obtenus cinq fois plus rapidement qu'avec les techniques de simulation classiques. L'efficacité de la méthode, et son coût réduit en termes de temps de calcul, ont également permis d'effectuer des investigations, en testant l'influence de certains paramètres, comme l'épaisseur de la couche limite incidente.L'exemple traité dans cette étude confirme les avantages de la méthode Boltzmann sur réseau, qui exploite efficacement lesdes calculateurs parallèles,en étant adaptée à la simulation de géométries complexes. Les chercheurs vont maintenant poursuivre l'étude en testant la méthode avec des écoulements plus rapides (nombre de Mach plus élevé), plus représentatifs du fonctionnement réel d'un moteur d'avion.Unsteady Lattice Boltzmann Simulations of Corner Separation in a Compressor Cascade.Boudet, J., Lévêque, E., and Touil, H.ASME. J. Turbomach. January 2022; 144(1): 011010. https://doi.org/10.1115/1.4052017 - Jérôme Boudet - Maître de conférences de l'École Centrale de Lyon, Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique (LMFA, CNRS/École Centrale Lyon/Univ. Claude Bernard Lyon 1/INSA Lyon) - jerome.boudet at ec-lyon.frINSIS - insis.communication at.fr