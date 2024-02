Ces batteries au lithium sans cobalt, moitié moins chères, pourraient casser le prix des voitures électriques

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

lithium-ion (Les accumulateurs à base de lithium utilisent des technologie en cours de mise au point,...)

cobalt (Le Cobalt est un élément chimique, de symbole Co et de numéro atomique 27 et de...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

paysage (Étymologiquement, le paysage est l'agencement des traits, des caractères, des formes d'un...)

alternatives (Alternatives (titre original : Destiny Three Times) est un roman de Fritz Leiber publié...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui...)

graphite (Le graphite est un minéral qui est, avec le diamant, la lonsdaléite et la chaoite, l'un...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...)

Lamborghini (Lamborghini est un constructeur automobile italien spécialisé dans les voitures sportives de luxe.)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

lithium (Le lithium est un élément chimique, de symbole Li et de numéro atomique 3.)

magnésium (Le magnésium est un élément chimique, de symbole Mg et de numéro atomique 12.)

Dans un monde où les véhicules électriques gagnent en popularité, une question persiste: comment les alimenter de manière durable ? Une équipe de chercheurs du MIT pourrait avoir trouvé une réponse prometteuse. Leur dernière étude, publiée dans la revue, présente une nouvellepour les batteries, qui s'écarte des traditionnelset nickel au profit deorganiques. Ce progrès pourrait transformer ledes batteries pour véhicules électriques.Les batteries actuelles, essentielles aux véhicules électriques, dépendent largement du cobalt, un métal aux coûts financiers, environnementaux et sociaux élevés. Le cobalt, bien qu'offrant une haute stabilité et densité énergétique, pose plusieurs problèmes: sa rareté, le coût fluctuant, et des enjeux éthiques liés à son extraction. Pour pallier ces inconvénients, descomme le lithium-fer-phosphate (LFP) sont explorées, mais elles offrent une densité énergétique moindre.Dans ce contexte, l'innovation du MIT s'avère très prométeuse. Les chercheurs ont créé unentièrement, constitué de plusieurs couches de TAQ (bis-tetraamino-benzoquinone), une petiteorganique. Cette structure, semblable au, permet une conductivité et une capacité de stockage comparables à celles des batteries contenant du cobalt. De plus, la forte stabilité et l'insolubilité de ce matériau dans l'électrolyte de la batterie prolongent sa durée de vie, dépassant 2000 cycles deavec une dégradation minimale.Ce matériau organique présente plusieurs avantages. D'une part, il peut être produit à un coût bien inférieur à celui des batteries contenant du cobalt. D'autre part, sa vitesse de charge et de décharge est supérieure, ce qui pourrait accélérer le rechargement des véhicules électriques. Le coût matériel de ces batteries organiques pourrait représenter un tiers à la moitié de celui des batteries intégrant du cobalt.Cet avancement ouvre non seulement la voie à des batteries plus durables et économiques pour les véhicules électriques, mais marque également un pas en avant significatif dans la recherche de solutions de rechange aux batteries traditionnelles.a déjà acquis une licence de cette, et le laboratoire du MIT continue de développer des matériaux de batterie alternatifs, envisageant même de remplacer lepar du sodium ou du