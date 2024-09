Ces cellules solaires sont si fines qu'elles se fixent sur tout

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les avancées en énergie solaire pourraient bientôt transformer notre quotidien de manière inédite. En effet, en utilisant du perovskite à la place du silicium habituel, des chercheurs d'Oxford ont mis au point une nouvelle technologie qui pourrait bien éliminer lede panneaux solaires traditionnels.À l'origine de cette innovation se trouvent des cellules solaires ultra-minces et flexibles, capables de générer de l'énergie tout en se fixant sur presque n'importe quelle. Cenovateur, dont l'épaisseur est de seulement un micron, est cent cinquante fois plus fin que les panneaux solaires enactuels.Ce nouveau procédé utilise des couches empilées de matériaux photosensibles pour capturer une gamme plus large du spectre lumineux. Cette approche dite multi-junction permet d'atteindre une efficacité énergétique de plus de 27 %, équivalente à celle des panneaux photovoltaïques en silicium les plus performants.En moins de cinq ans, l'efficacité de ces cellules a été multipliée par quatre, atteignant des niveaux proches de la limite théorique des panneaux solaires à couche unique. Les chercheurs estiment qu'avec des améliorations futures, cette technologie pourrait surpasser les 45 % d'efficacité.Contrairement aux panneaux solaires classiques, ce nouveau matériau est tellement flexible qu'il peut être appliqué sur des objets du quotidien tels que des sacs à dos, des voitures ou même des téléphones portables. Cette polyvalence pourrait réduire considérablement le besoin en panneaux solaires traditionnels et en fermes solaires spécialisées.La réduction des coûts est également au programme. Depuis 2010, le coût de l'électricité solaire a chuté de près de 90 %, rendant l'énergie solaire presque trois fois moins chère que celle provenant des combustibles fossiles. Les nouvelles technologies, telles que les cellules de perovskite, promettent d'abaisser encore ces coûts.Le potentiel commercial de cette technologie est déjà palpable. Oxford PV, une entreprise issue de l'Université d'Oxford, a lancé une ligne de production àpour des cellules solaires de perovskite, marquant une étape importante vers la commercialisation. L'avenir des panneaux solaires pourrait donc bien reposer sur ces innovations qui promettent de rendre l'énergie solaire accessible partout et à tout moment.