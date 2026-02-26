💫 Cette galaxie perd une partie d'elle-même en traversant l'espace

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Une vue latérale de la galaxie spirale NGC 4388 présente un flux de gaz lumineux arraché de son noyau alors qu'elle traverse l'amas de la Vierge.

Crédit: ESA/Hubble & NASA, S. Veilleux, J. Wang, J. Greene

Une observation récente du télescopemontre la galaxie spirale NGC 4388 en train de laisser fuir un flux lumineux. Cet événement remarquable se produit alors qu'elle évolue dans un environnement particulièrement dense.Située à environ 60 millions d'années-lumière dans la constellation de la Vierge, NGC 4388 est un membre de l'amas de galaxies du même nom, un regroupement massif qui exerce une forte influence sur ses constituants. Sa proximité avec d'autres galaxies génère ainsi des conditions uniques, où des forces invisibles travaillent progressivement les structures stellaires.Observée presque par la tranche depuis la Terre, cette orientation particulière permet de révéler un détail jusqu'alors non observé: un panache de gaz s'échappant du centre de la galaxie. Ce flux s'étire vers l'extérieur (flux bleuté en bas à droite sur l'image), s'éloignant du disque galactique. Cette observation engendre de nouvelles questions sur les mécanismes en jeu dans de telles régions du cosmos.Entre les galaxies de l'amas, un gaz très chaud et ténu, connu sous le nom de milieu intra-amas, remplit l'espace. En se déplaçant à grande vitesse, NGC 4388 traverse ce milieu, qui exerce une pression significative sur son propre gaz. Cette interaction arrache peu à peu la, laissant unelumineuse derrière la galaxie en mouvement. Ce processus altère la composition et le devenir de NGC 4388.La lueur de ce gaz semble provenir de deux sources principales. Près du centre galactique, un trou noir supermassif réchauffe la matière environnante, émettant un rayonnement qui excite le gaz. Plus loin, des ondes de choc générées par laavec le milieu intra-amas participent également à sa. Ces phénomènes combinés rendent le fluxdepuis notreLes dernières données de, qui combinent plusieurs longueurs d'onde, ont permis d'observer ce nuage gazeux avec une netteté accrue.