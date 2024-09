Cette nouvelle batterie pourrait alimenter votre maison pendant 1000 ans

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une nouvelle batterie géante pourrait complètement modifier notre façon de stocker l'énergie. Direction l'État du Maine, aux États-Unis, où le projet le plus ambitieux de stockage énergétique jamais imaginé est sur le point de voir le jour.Son principe repose sur une technologie inédite: le fer-air. Plus respectueuse de l'environnement que les batteries classiques, elle pourrait bouleverser leénergétique mondial.Le projet, porté par la start-up Form Energy, est soutenu par le gouvernement américain, qui a alloué 147 millions de dollars à sa réalisation. Une fois terminée, cette batterie aura une capacité de stockage inédite de 8 500 MWh, ce qui en ferait la plus grande au monde, loin devant ses concurrentes.Pour mieux comprendre l'ampleur de ce projet, comparons-le aux systèmes existants. À l'heure actuelle, le record est détenu par une batterie en Californie capable de stocker 3 287 MWh, un chiffre déjà impressionnant. Form Energy ambitionne de tripler cette capacité. Avec cette batterie, il serait possible de faire parcourir à une voiture électrique plus de 50 millions desans recharger, soit plus de 1 200 fois le tour de la Terre. Elle pourrait également alimenter une maison pendant plus de 1000 ans.La technologie fer-air repose sur une réaction de "rouille réversible". Lors de la décharge, l'oxygène de l'air oxyde le fer pour produire de l'électricité. Lors de la charge, l'opérationtransforme la rouille en fer, libérant ainsi de l'oxygène.Ce choix technologique présente plusieurs avantages. En n'utilisant ni métaux lourds ni produits toxiques, les batteries fer-air se révèlent moins coûteuses et plus respectueuses de l'environnement. Leur prix de stockage est estimé à un dixième de celui des batteries lithium-ion.Toutefois, ces batteries ne remplaceront pas celles au lithium pour nos appareils quotidiens. Leur capacité à charger et décharger lentement les rend idéales pour le stockage à grande échelle, mais peu adaptées aux besoins instantanés des smartphones et des voitures électriques.Malgré ces limitations, le projet de Form Energy pourrait redéfinir la gestion de l'énergie renouvelable. En facilitant le stockage des surplus d'énergie, cette innovation promet de stabiliser letout en réduisant les coûts énergétiques.