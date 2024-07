Cette nouvelle méthode permet d'extraire du lithium à partir d'eau thermale

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une avancée majeure dans la production de lithium promet de transformer l'industrie des batteries en Europe. La société allemande EnBW, en partenariat avec LevertonHELM, filiale de HELM AG, a mis au point une méthode innovante pour extraire duà partir d'eaux géothermales, offrant une solution plus écologique et durable que les méthodes traditionnelles.a extrait une solution dedes eaux thermales de la centrale géothermique de Bruchsal, en Baden-Württemberg. Cette solution a ensuite été envoyée à Basingstoke, au Royaume-Uni, oùl'a raffinée pour obtenir du carbonate de lithium avec une pureté supérieure à 99,5 %. Ce produit de haute qualité peut être utilisé directement dans la fabrication depour cathodes de batteries.Ce succès a motivé les deux entreprises à prolonger leur collaboration pour développer la production durable de carbonate de lithium et d'hydroxyde de lithium. Elles visent à exploiter les ressources locales afin de répondre à la demande croissante en mobilité électrique et en stockage d'énergie en. Dr Thomas Kölbel, expert enet développement chez, souligne l'importance du lithium dans la transition énergétique et l'expansion des énergies renouvelables.Les avantages écologiques de cette méthode sont considérables. Traditionnellement, l'extraction de lithium, principalement réalisée en Amérique du Sud, consomme d'énormes quantités d'et affecte les écosystèmes locaux. En revanche, la méthode deetutilise de l'eau géothermale, une ressource renouvelable, réduisant ainsi l'Bart Vanden Bossche, directeur commercial chez, met en avant l'importance de développer des ressources européennes pour réduire la dépendance aux importations de lithium. Cette initiative pourrait établir une production locale de matériaux critiques, soutenant ainsi la transition énergétique de l'Union Européenne.Stephen Elgueta Wallis, vice-président des matériaux énergétiques chez, considère cecomme une opportunité pour renforcer lad'approvisionnement européenne en batteries. Laura Herrmann,en recherche et développement chez, précise que l'eau extraite de la centrale géothermique de Bruchsal présente une teneur en lithium particulièrement élevée, offrant une opportunité unique d'extraction locale.Ainsi, la collaboration entreetpourrait révolutionner la production de lithium en Europe, rendant le processus plus propre et durable. Ce développement soutient non seulement les objectifs écologiques mais aussi économiques de l'Europe, en plaçant leà l'avant-garde de l'innovation dans l'industrie des batteries.