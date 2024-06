Cette technologie convertit 99,3% du CO2 en méthane

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Image d'illustration Pixabay

Transformer le dioxyde de carbone (CO) en méthane de manière efficace est désormais possible grâce à une équipe de chercheurs du DGIST. En utilisant une nouvelle combinaison de matériaux, ils ont réussi à atteindre un taux de conversion de 99,3 %, ouvrant la voie à une solution prometteuse contre leRéduire les gaz à effet de serre comme le COest crucial pour lutter contre le changement climatique. Laphotocatalytique, qui utilise lasolaire et de l'eau pour transformer le COen substances utiles, offre une solution écologique. Le professeur In Soo-il et son équipe ont fait un grand pas en avant en améliorant cette technologie.Ils ont combiné le séléniure de cadmium, qui absorbe la lumière visible et, avec leamorphe. Contrairement au dioxyde de titane cristallin, le dioxyde de titane amorphe permet de créer plus de sites actifs, augmentant ainsi l'efficacité de la conversion.La structure amorphe permet également un transfert de charge plus stable, essentiel pour la conversion efficace du CO. De plus, ce nouveau photocatalyseur se régénère rapidement àambiante avec de l', contrairement aux photocatalyseurs traditionnels qui nécessitent de laLe photocatalyseur TiO-CdSe a démontré une performance exceptionnelle, maintenant un taux de conversion de 99,3 % après sixde photoréaction. Cette avancée est prometteuse pour une éventuelle commercialisation.Les prochaines recherches viseront à réduire les pertes énergétiques et à améliorer la stabilité à long terme de ce photocatalyseur. Ce projet est soutenu par des programmes de recherche en Corée du Sud et en Chine, sous la tutelle du Ministère des Sciences et des TIC.