Le champ magnétique du Soleil est sur le point de s'inverser

Le champ magnétique du Soleil est sur le point

Pendant le maximum solaire, un grand nombre de taches solaires sont visibles à des latitudes moyennes, et pendant le minimum solaire, un très petit nombre (parfois aucun) de taches solaires sont visibles à l'équateur.

Un événement d'envergure se prépare sur le Soleil: un renversement de son champ magnétique est imminent. Ce phénomène intrigue autant qu'il fascine, car il marque une étape cruciale dans le cycle solaire, mais quelles en sont les véritables implications ?Tous les onze ans environ, le Soleil traverse une phase de renversement de sonmagnétique, indiquant le point culminant de l'solaire, ou maximum solaire, avant de redescendre vers le minimum solaire. Le dernier renversement a eu lieu à la fin de 2013.Le cycle solaire de onze ans est rythmé par l'apparition de taches solaires, ces régions magnétiquement complexes à la surface du Soleil, qui peuvent engendrer des éruptions solaires et des éjections decoronale (EMC). Ces événements sont particulièrement fréquents au moment du maximum solaire, prévu pour le cycle actuel entre fin 2024 et début 2026.Un cycle plus long, appelé cycle de Hale, dure environ 22 ans, englobant deux cycles solaires de 11 ans chacun, au cours desquels le champ magnétique du Soleil se renverse puis retourne à son état initial. Ce cycle complexe influence profondément l'activité solaire et ses manifestations.Le processus de renversement magnétique est principalement provoqué par les taches solaires. Lorsqu'elles émergent près de l'équateur, leur orientation magnétique correspond à l'ancien champ, tandis que celles qui apparaissent près des pôles s'alignent sur le champ magnétique entrant. Ce déplacement graduel des champs magnétiques conduit au renversement complet.Bien que le renversement magnétique ne soit pas instantané et puisse prendre plusieurs années, il n'a pas de conséquences directes dramatiques pour la Terre. Toutefois, il influence la météo spatiale et peut même offrir une meilleure protection contre les rayons cosmiques galactiques.En surveillant ce renversement, les scientifiques espèrent mieux prédire l'intensité des futurs cycles solaires. Un retour rapide à une configuration dipolaire pourrait indiquer une activité solaire intense, alors qu'un processus plus lent pourrait annoncer une période de faible activité solaire.