La collaboration ALICE ouvre la voie à des études de haute précision sur la force forte

Dans un article publié dans la revue Nature , la collaboration ALICE décrit une technique qui ouvre la voie à des études de haute précision auprès du Grandde hadrons (LHC) sur lade laforte entre les hadrons.Les hadrons sont des particules composites constituées de deux ou trois quarks liés par l'interaction forte, portée par les gluons. Cette interaction agit également entre les hadrons, enles nucléons (protons et neutrons) à l'intérieur des noyaux atomiques. À l'actuelle, l'un des plus grands défis enest de comprendre l'interaction forte entre hadrons en partant des principes premiers, c'est-à-dire en étudiant cette interaction s'exerçant sur les éléments constitutifs des hadrons, à savoir les quarks et les gluons.Les calculs de(CDQ) surpeuvent être utilisés pour déterminer l'interaction à partir des principes premiers. Toutefois, ces calculs fournissent uniquement des prédictions fiables pour les hadrons contenant des quarks lourds, tels que les hypérons, composés d'au moins unétrange. Auparavant, ces objets ont été étudiés au moyen de collisions de hadrons lors d'expériences de, mais ces dernières sont difficiles à mettre en oeuvre avec des hadrons instables (c.à-d. à désintégration rapide), tels que les hypérons. Jusqu'ici, il n'avait donc pas été possible d'effectuer de comparaison significative entre laet les mesures pour les interactions hadron-hadron faisant intervenir des hypérons.C'était sans compter la nouvelle étude de la collaboration ALICE , l'une des principales expériences menées auprès du LHC. Cette étude montre comment une technique fondée sur la mesure de la différence d'impulsion entre hadrons produits lors de collisions proton-proton auprès du LHC peut être utilisée pour révéler la dynamique de l'interaction forte entre hypérons et nucléons, potentiellement pour n'importe quelled'hadrons. La technique en question est appelée "femtoscopie" car elle permet d'explorer des échelles spatiales de l'ordre du femtomètre (10mètres), soit la taille approximative d'unet la portée spatiale de la force forte.Cette méthode avait déjà permis à l'équipe ALICE d'étudier les interactions impliquant les hypérons Lambda (Λ) et Sigma (Σ), qui contiennent un quark étrange et deux quarks légers, ainsi que l'hypéron Xi (Ξ), qui est composé de deux quarks étranges et d'un quark léger. Dans la nouvelle étude, l'équipe a eu recours à la technique décrite pour étudier avec une grande précision l'interaction entre un proton et le plus rare des hypérons, l'hypéron Omega (Ω), lequel contient trois quarks étranges.", a indiqué Laura Fabbietti, physicienne de l'équipe ALICE et professeure à l'. ", a déclaré Luciano Musa, porte-parole d'ALICE.."", a conclu Luciano Musa.