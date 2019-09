La combustion du carbone livre ses secrets

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud, provenant du transfert...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)



Le diagramme d'Arrhenius de la combustion (La combustion est une réaction chimique exothermique d'oxydoréduction. Lorsque la combustion est vive, elle se traduit par une flamme voire une explosion.) carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

cinétique (Le mot cinétique fait référence à la vitesse.)

vitesse (On distingue :)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur...)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone, communément appelé gaz carbonique ou anhydride carbonique, est un composé chimique composé d'un atome de carbone et de deux atomes...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une application définie à l'aide de la trace, dans l'anneau des entiers d'un...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel....)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins électronégatif, c'est-à-dire tous sauf le fluor. Oxyde...)

monoxyde de carbone (Le monoxyde de carbone est un des oxydes du carbone. Sa formule brute s'écrit CO et sa formule semi-développée C=O ou –C≡O+, la molécule est composée d'un atome...)

activation (Activation peut faire référence à :)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

Références:

Du feu de bois au charbon, la combustion du carbone est une réaction omniprésente qui reste pourtant difficile à étudier. Des chimistes du Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP, CNRS/Université de Bordeaux) et du Centre interuniversitaire deet d'des(CIRIMAT, CNRS/Université Toulouse Paul Sabatier/INP Toulouse) ont adapté d'anciennes méthodes afin d'observer en détail comment se déroule cette réaction en fonction de la. Ces travaux, publiés dans la revue, soulignent des comportements inattendus, potentiellement capables d'aider à une production d'plus propre.Bien qu'à l'origine de la dernière révolution industrielle et particulièrement étudiée depuis une cinquantaine d'années, la réaction de combustion du carbone cache encore bien des mystères. Les liens entre sa, c'est-à-dire lade la réaction, et la température ou lad'consommée sont en effet mal connus. En effet, certaines interactions physiques masquent les processus chimiques de l'oxydation du carbone (C) en(CO2). Des chercheurs du Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP, CNRS/Université de Bordeaux) et du Centre interuniversitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux (CIRIMAT, CNRS/Université Toulouse Paul Sabatier/INP Toulouse) ont contourné cette difficulté en proposant une nouvelle méthode, dite des isothermes successives.Leur approche est basée sur l'analyse thermogravimétrique, qui mesure la perte dede l'en fonction de la température. D'habitude, ces mesures sont effectuées en plusieurs fois à une température constante, ce qui permet d'obtenir le diagramme de la cinétique de la réaction: le diagramme d'Arrhenius. L'équipe du CRPP est parvenue à recueillir suffisamment depour construire le diagramme en une seule mesure, ce qui ne prend que quatre à sixcontre plusieursennormal. Leurs résultats montrent des comportements inattendus du carbone. En effet, à partir de certaines températures, la quantité d'oxygène nécessaire à la réaction augmente, ce qui suggérerait que le carbone s'd'abord en(CO), puis en CO2. Ensuite, dans certains cas, l'énergie nécessaire à l'de la réaction augmente aux hautes températures, ce qui n'était pas non plus prévu. Une meilleure compréhension de ces phénomènes pourrait permettre unmeilleur et donc plus propre de la production d'énergie. Les chercheurs continuent d'explorer l'oxydation du carbone,en soulignant que leur méthode des isothermes successives s'applique à d'autres combustions.Emmanuel Picheau, Ferdinand Hof, Alain Derré, Barbara Daffos et Alain Pénicaud.- Juillet 2019