Sur le même thême

Les comètes bilobées s'érodent aussi aux confins du système solaire, révélant leur structure interne

Figure 1 - Images de la caméra OSIRIS montrant des fractures et failles formées par cisaillement (en rouge) se propageant à la surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est...) cou (Le cou est la région du corps qui est située entre la tête et le reste du corps (torse ou tronc).) vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

Figure 2 - Chronologie de l'évolution de la forme de 67P, après l'accrétion de ses deux lobes, montrant l'importance des deux processus complémentaires d'érosion mécanique et d'érosion par sublimation des glaces. Loin du soleil, l'érosion mécanique structure et fragilise le cou, avec l'apparition d'un réseau de fractures par cisaillement et de faille, et près du soleil, l'érosion par sublimation creuse préférentiellement cette zone du cou, fragilisée auparavant © Matonti et al. 2019 ; Nature Geoscience

Les comètes sont des corps glacés formés au début de l'histoire du système solaire. Depuis restées éloignées du Soleil, elles conservent en elle la mémoire de ce système solaire primordial. Si les comètes peuvent s'éroder lors de passage audu, leur évolution géologique reste méconnue. Cependant, une équipe internationale de chercheurs a mis en évidence un nouveau processus d'érosion, dû à la forme même de la. En étudiant la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, cible de la mission Rosetta, les chercheurs ont ainsi montré que les comètes dites de "forme bilobée" évoluent principalement par érosiondue aux mouvements de cisaillement d'un lobe par rapport à l'autre. Cette découverte apporte de nouvelles perspectives sur les processus d'érosion des comètes et leur structureLes planètes duse sont formées il y a environ 4,5 milliards d'années, parprogressive de corps plus petits, d'une taille variant de de 1 km à plus de 1000 km. Les comètes sont des petits corps glacés de taille kilométrique, qui ont survécu à cette période d'accrétion. Les comètes ont depuis été conservées loin du soleil, au-delà de Neptune, où lane dépasse pas quelques dizaines de degrés. Dans cetglacé, elles ont pu conserver les propriétés physiques et chimiques du système solaire primordial. Celles-ci contiennent donc des informations essentielles pour comprendre les origines du système solaire et étudier les mécanismes de formation et la composition des planètes. Par ailleurs, les molécules organiques que renferment les comètes sont importantes pour comprendre le rôle qu'elles ont pu jouer dans le développement de lasurLa comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, cible de la mission Rosetta etde cette étude, provient de la, située au-delà de Neptune, où elle est restée depuis sa formation dans un environnement très. La forme bilobée du noyau de 67P résulte de l'accrétion de deux objets, qui a probablement eut lieu pendant le premierd'suivant la formation du système solaire. Les formes bilobées sont courantes pour les comètes et se retrouvent sur plus de la moitié de celles qui ont été visitées par des sondes spatiales. Les images récentes de Ultima Thulé prises par laNewmontrent que cette forme bilobée pourrait aussi être commune pour de nombreux objets de la ceinture de Kuiper.Les comètes sont des corps glacés, qui s'érodent et perdent de lalorsqu'elles s'approchent du Soleil. L'étude des processus d'érosion estpour comprendre comment ils modifient la forme globale du noyau, et ainsi séparer l'inné ("le primordial") de l'acquis ("l'évolutif") pour déterminer dans quelle mesure les comètes contiennent-elles encore desdu système solaire primordial. L'érosion du noyau cométaire par sublimation des glaces à sa surface est étudiée depuis les années 1950, mais le lien entre érosion et forme globale du noyau n'est toujours bien compris. Quant à l'importance des processus et des structures géologiques dans l'érosion du noyau, c'est un sujet nouveau, très peu étudié.Cette étude s'appuie sur les images de la comète 67P, prises par les caméras OSIRIS de laRosetta (Fig. 1) de l'(ESA) qui est restée deux ans end'elle. Avec l'exemple de la comète 67P, nous démontrons l'existence et l'importance de l'érosion mécanique pour les noyaux cométaires de forme bilobée. Cette érosion mécanique résulte de leur forme particulière, qui entraine des déformations par cisaillement au niveau de leur cou, la partie joignant les deux lobes. Plus précisément, notre étude tridimensionnelle de plus de 2800 linéaments montre la présence d'unde fractures et de failles formées par cisaillement, sur des échelles décamétriques à hectométriques (Fig. 1). Ce réseau se propage à l'intérieur du noyau, sur plus de 500 m de profondeur, dans un milieu mécaniquement homogène et cassant, i.e. qui n'entrave pas la propagation des fractures.Le nouveau mécanisme d'érosion mécanique découvert ici est quasi indépendant de la distance au Soleil, puisque lié à laparticulière des comètes bilobées, et a pu ainsi se poursuivre pendant plusieurs milliards d'années, lorsque 67P était dans la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune (Fig. 2). Ce mécanisme n'est pas restreint à 67P et pourrait s'appliquer aux autres comètes bilobées, ainsi qu'à tous les petits corps glacés de forme bilobées de la ceinture de Kuiper. C'est un processus important, qui modèle la forme globale du noyau et sa structure interne, même loin du soleil, lorsque la sublimation de lad'est négligeableLes implications sont importantes puisque ce processus d'érosion mécanique pourrait expliquer la fragmentation inexpliquée de certains noyaux cométaires, dont le cou aurait été fragilisé par les fractures, ou encore certains sursauts d'à grande distance du soleil, résultant de l'ouverture de nouvelles fractures et le glissement de failles dans le noyau. Ces découvertes montrent aussi que, contrairement à ce que nous pensions, ces petits corps bilobés peuvent être géologiquement actifs, même s'ils résident aux confins du système solaire.C. Matonti, N. Attree, O. Groussin, L. Jorda, S. Viseur, et al. Bilobate comets morphology and internal structure controlled by shear deformation, Nature Geoscience (2019) doi:10.1038/s41561-019-0307-9s:- Christophe Matonti, CEREGE- Olivier Groussin, LAM