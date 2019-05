Les comètes à l'origine des océans terrestres: une hypothèse renforcée

Image de la comète 46P/Wirtanen prise le 3 janvier 2019.

© N. Biver - Observatoire de Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents...)

Référence

Les comètes issues des confins du Système solaire auraient pu jouer un rôle clef dans l'émergence des océans sur Terre. En bouleversant les critères d'étude habituels, une étude parue le 20 mai 2019 dans une lettre de la revuemenée par une équipeinternationale comprenant des chercheurs de l'- PSL, ravive leLes comètes sont des objets privilégiés pour l'étude du. Ayant peu évolué depuis leur formation il y a 4,6 milliards d'années, elles témoignent de la composition de laprimitive de notre Système solaire. Certaines de leurs propriétés contiennent aussi des informations sur les régions précises où elles se sont formées, laet lede Oort étant les deux vastes réservoirs cométaires au sein du Système solaire.Typiquement, le rapport D/H, entre le- unde l'hydrogène-, et l'- qui forme avec l'lad'eau-, est un excellent indicateur. Cette signature permet aussi de savoir si l'des comètes est de même nature ou pas que l'eau terrestre.Depuis les années 1980, ce rapport n'a pu être mesuré qu'une douzaine de fois dans l'eau des comètes. Selon les cas, il s'est révélé identique à celui de l'eau sur laou deux fois plus élevé, voire trois fois dans le cas de la comète 67P explorée par la mission cométaire Rosetta. Des hypothèses ont été avancées pour expliquer cette diversité de composition. Les rapports obtenus, élevés dans une majorité des cas, tendaient aussi à minorer la contribution des comètes à l'origine dessur Terre.Le débat est relancé grâce à une nouvelle étude qui parait le 20 mai 2019 dans une lettre de la revue A&A à laquelle ont participé des chercheurs de l'Observatoire de Paris - PSL au Laboratoire d'études spatiales et d'en- LESIA (Observatoire de Paris - PSL // Université Paris Diderot).En décembre 2018, le passage de la comète 46P /Wirtanen au plus près de la Terre aà l'équipe scientifique l'opportunité de faire une nouvelle mesure de ce rapport. Lesqui ont été menées dans le domaine submillimétrique depuis l'stratosphérique SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) de la, leur ont permis de déterminer qu'il était de type terrestre.Or la comète 46P/Wirtanen fait partie des comètes dites hyperactives,comme les deux autres comètes dont la signature est identique à celle de l'eau sur Terre. Cette caractéristique a intrigué les scientifiques. Par comparaison avec des mesures antérieures et des modèles, ils se sont aperçus que le rapport D/H, n'était pas lié à l'origine d'une comète - Nuage de Oort ou ceinture de Kuiper.Ils ont constaté qu'il était plutôt lié à lad'eau libérée par les particules dedans leur halo (causé par ledu Soleil), et non pas à celle de la glace présente directement à leur. "C'est la première fois que l'on peut relier tous les rapport D/H mesurés sur les comètes à un seul facteur", souligne Dominique Bockelée-Morvan, directrice deCNRS à l'Observatoire de Paris - PSL et l'une des auteurs de l'étude. "Nous devrons donc peut-être repenser notre façon d'étudier les comètes, car l'eau libérée par les grains de glace semble être un meilleur indicateur du rapport D/H que l'eau libérée par la glace de surface", renchérit-elle.Cela pourrait signifier que toutes les comètes, quelle que soit leur nature, auraient en fait un rapport D/H semblable aux océans terrestres. Bouleversant les paradigmes actuels, cette hypothèse ravive le débat sur l'origine de nos océans."Terrestrial deuterium-to-hydrogen ratio in water in hyperactive comets" D. C. Lis, D. Bockelee-Morvan, R. Guesten, N. Biver, J. Stutzki, Y. Delorme, C. Duran, H. Wiesemeyer, Y. Okada ,2019, Astronomy & Astrophysics letter, in press https://doi.org/10.1051/0004-6361/201935554