Comment une barrière peut être à la fois plus haute et plus facile à franchir

Figure 1. Gauche: schéma du dispositif expérimental, avec la pince optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.) vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.) microfluidique (La microfluidique est la science et la technologie des systèmes manipulant des fluides et dont au moins l'une des dimensions caractéristiques est de l'ordre du...) blanc (Le blanc est la couleur d'un corps chauffé à environ 5 000 °C (voir l'article Corps noir). C'est la sensation visuelle obtenue avec un spectre...)

Figure 2: Profil de potentiel "en N" utilisé dans les expériences. La particule brownienne part de x = 0 (à gauche, où se trouve une paroi infranchissable), et on étudie son temps de premier passage au point cible indiqué par la flèche, à droite. Entre les points de départ et d'arrivée, la différence d'énergie est nulle. Le fait d'avoir à franchir une barrière d'énergie (représentée en rouge) accélère le transport, par rapport au cas de la diffusion libre (ligne pointillée horizontale correspondant à l'absence de barrière).

Références:

Que ce soit en physique, en chimie ou en biologie, les vitesses de réaction sont très souvent limitées par des barrières énergétiques à franchir grâce à l'activation thermique. Des chercheurs et des chercheuses démontrent ici que l'on peut jouer sur le profil d'une barrière pour en accélérer le franchissement: l'optimisation des profils conduit aux barrières les plus élevées.La loi empirique établie par Svante A. Arrhenius en 1889 est la pierre angulaire de la compréhension de la plupart des processus réactionnels. Elleque lad'une réaction dépend exponentiellement de lade la barrière d'qui sépare les réactifs des produits finaux: cette hauteur est l'énergie d'de la réaction. Il est ainsi naturel de penser que plus la barrière d'activation est élevée, plus son franchissement est difficile et donc lent. Unea été proposée 50 ans plus tard par Hans Kramers pour les systèmes browniens, c'est-à-dire des systèmes composés de particules en mouvement sous l'effet de l', comme par exemple des macromolécules ou des particules micrométriques dans unporteur. La relation de Kramers introduit le couplage des particules à l'(le fluide porteur) et confirme la relationentre vitesse de réaction et énergie d'activation. Dans ce cadre, on pourrait penser que c'est lalibre, c'est-à-dire sans barrière, qui minimise lemis par une particule d'unde départ donné à un point cible d'arrivée donné.Dans ce travail théorique et expérimental, une collaboration entre le Laboratoire dedes solides ( LPS , CNRS/Univ. Paris-Sud), le Laboratoire deet modèles LPTMS , CNRS/Univ.Sud) à Orsay et leà Cambridge démontre que l'intuition fondée sur les relations de Kramers ou d'Arrhenius est incorrecte. En développant de nouveaux calculs d'optimisation, les scientifiques ont déterminé le profil d'une barrière réduisant la durée de passage de la particule par rapport au passage sans barrière. Ils ont reproduit ce profil dans un dispositif fluidique demicrométrique et ont ainsi confirmé expérimentalement que l'existence de cette barrière accélère le processus !Les physiciens et physiciennes se sont intéressés au temps de premier passage en un point cible pour une particule brownienne initialement confinée en amont d'une barrière abrupte. La hauteur de la barrière d'énergie dépend de la position le long de laet ils ont cherché quel profil de barrière maximise la vitesse de réaction. Non seulement la hauteur de la barrière, mais aussi sa raideur, c'est-à-dire le confinement de la particule en amont, comptent pour estimer ce temps de passage. L'énergie du point de départ et du point cible doivent être les mêmes pour ne pas introduire de biais dans le mouvement. En tenant compte de contraintes réalistes comme la limitation de la hauteur des barrières que l'on peut effectivement créer, les chercheurs ont calculé les barrières d'activation optimales. Ils ont montré que les barrières présentent de manière générique un profil spatial symétrique en forme de N.Forts de ces prédictions théoriques, ils ont recréé ces profils optimaux dans des expériences de microfluidique où des pinces optiques holographiques impriment le profil d'une barrière faisant obstacle sur le trajet d'une bille de polystyrène sphérique de 350 nm dans l'(figures). Les physiciens ont alors mesuré uned'un facteur deux par rapport au cas sans barrière: enle point cible est atteint deux fois plus vite grâce à la barrière optimale. D'un point de vue purement théorique, l'accélération pourrait être supérieure de plusieurs ordres de grandeur en augmentant la hauteur de la barrière et en confinant la bille d'autant plus étroitement que la barrière est haute.Ce travail éclaire d'unnouveau le phénomène d'activation thermique, essentiel pour une multitude de phénomènes réactifs impliquant des électrons, des, des molécules ou des particules microscopiques, dans les champs de laet de la, de la physique et de l'électronique ou la spintronique etc. Grâce aux calculs d'optimisation des barrières, des profils spécifiques peuvent être choisis et mis en oeuvre expérimentalement suivant que l'on cherche à favoriser ou à inhiber l'activation thermique.M. Chupeau, J. Gladrow, A. Chepelianskii, U. F. Keyser, E. Trizac.Proceedings of the National Academy of Sciences of theof America