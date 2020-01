Comment croissent les nanoparticules dans les fibres optiques



(a) Nanoparticules observées par TEM. La taille des particules varie entre quelques nm et 200 nm.

(b) Figure de diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est pas complètement transparent ; le phénomène peut être interprété par la diffusion d'une onde par les points de...)

(c) Cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de...) sonde atomique tomographique (La Sonde atomique tomographique est une technique d'analyse qui entre dans la catégorie plus vaste des microscopes à effet de champ (field emission microscope) et qui consiste à ioniser des atomes d'un échantillon cristallin, à les arracher...)

(d) Volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.) fibre optique (Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de conduire la lumière et sert dans les transmissions terrestres...)

À l'aide d'une sonde atomique tomographique, des physiciens et des physiciennes ont mis en évidence le changement de composition de nanoparticules au fur et à mesure de leur croissance dans une fibre optique dopée en ions de terres rares.Les fibres optiques contenant des nanoparticules d'dopées d'ions desuscitent un vif intérêt car elles permettraient de contrôler "à façon" les propriétés deen adaptant la composition des nanoparticules. La caractérisation de ces nanoparticules amorphes est donc primordiale si l'on veut maîtriser l'des propriétés de ces fibres. Pour la première fois, une équipe deinternationale menée par unde l'dede Nice ( INPHYNI , CNRS/Univ. Côte d'Azur) a mis en évidence un lien direct entre la composition de nanoparticules de silicates de magnésium (entre 2 et 20 nm), formées pardedans les fibres optiques, et leur taille. Par exemple, une nanoparticule de 2 nm de rayon contient environ 2,5 % de magnésium, contre 5 % si le rayon est de 6 nm. Ce résultat a été obtenu grâce à l'utilisation d'uneatomique tomographique, en collaboration avec la société CAMECA. Des simulations parmontrent que ces changements de composition entraînent des modifications de l'local chimique des ions de terres rares.Il en découle plusieurs conséquences importantes concernant les propriétés optiques des fibres dopées. Jusqu'à présent, on considérait que les nanoparticules devaient être les plus petites possibles afin de limiter les pertes parde. Ces résultats remettent en cause cette doxa en montrant que les plus petites nanoparticules ont des compositions proches de celle de la matrice dont est issue la, et ne sont donc pas "utiles" pour modifier les propriétés de luminescence des ions de terres rares. Par ailleurs, un changement de composition devrait s'accompagner d'une modification de l'des particules en fonction de leurs tailles. Or, jusqu'à maintenant, les modèles de diffusion de lumière tels que lane considèrent qu'un seul indice depour les nanoparticules, quelle que soit leur taille. Enfin, une question cruciale concerne la croissance des nanoparticules et la formation de nanocristaux. Il s'agit de savoir si les premiers germes sont amorphes ou déjà cristallins. Grâce à ces résultats, nous déduisons que les premiers germes amorphes peuvent grossiren changeant de composition, jusqu'à obtenir celle nécessaire à la cristallisation. Compositional Changes at the Early Stages of Nanoparticles Growth in Glasses . Wilfried, Isabelle Martin, Hugues François-Saint-Cyr, Xavier Bidault, Stephane Chaussedent, Chrystel Hombourger, Sabrina Lacomme, Philippe Le Coustumer, Daniel R Neuville, David Larson, Ty J Prosa, Christelle Guillermier. The Journal of Physical Chemistry, le 4 novembre 2019.DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b08577.