Comment expliquer le blanc dans l'œuvre de Léonard de Vinci ? La physique répond

© Victor Gonzales

Le pigment blanc appelé "blanc de plomb" utilisé par Léonard de Vinci a retenu l'attention des scientifiques, qui se sont toujours interrogés sur l'origine des nuances de blancs observées au sein d'une même unité picturale. Pour répondre à cette question, de nouvelles analyses de la composition et la microstructure de ce, prélevé sur un microéchantillon de l'oeuvre "" (Musée du Louvre) ont été réalisées*.Les résultats de ces analyses, rendues complexes par la taille ( dans la revue. Ils montrent que c'est l'utilisation de différentes structures cristallines de carbonates dequi est à l'origine des effets picturaux sur la toile.Bien que Léonard de Vinci ait développé des techniques picturales qu'il était le seul à maitriser, il n'a laissé presque aucunequant à la sélection, la fabrication et l'utilisation descomposant sa palette. D'où les mystères qui entourent encore certains effets picturaux observés dans ses oeuvres. Parmi eux, l'origine des différentes nuances deobtenues à partir du pigment appelé "Blanc de plomb", utilisé par le maître, restait à élucider.C'est chose faite grâce à des analyses de haute sensibilité d'un micro-échantillon prélevé sur l'ultime chef d'oeuvre de Léonard:(Musée du Louvre), analyses rendues complexes par la taille (Scientific Reports", vont permettre également de jeter un regard nouveau sur les écrits de Léonard de Vinci portant sur les relations qui existent entre lade la, la nature du pigment, ses propriétés optiques et laobservée.Victor Gonzalez, Selwin Hageraats, Gilles Wallez, Myriam Eveno, Elisabeth Ravaud, Matthieu Réfrégiers, Mathieu Thoury, Michel Menu & Didier Gourier.Microchemical analysis of Leonardo de Vinci's lead white paints reveals knowledge and control over pigment scattering properties.(2020)